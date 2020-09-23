向太飛台北等同向佐郭碧婷團聚　分享隔離生活曝光豪宅

向華強兒子向佐去年向台灣女星郭碧婷求婚成功，並在9月於意大利卡布里島舉行盛大婚禮，上個月向佐更親證太太郭碧婷懷孕的好消息，早前他更終於飛到台灣陪老婆待產。而向太陳嵐今日（22日）就在微博透露自己正在台北接受隔離，不但分享了自己的隔離生活，更曝光了在台北的豪宅！

向佐與郭碧婷去年9月在意大利卡布里島舉行盛大婚禮。（視覺中國）

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向太透露還有兩日就可以與兒子及新抱團聚，現時自己身處位於郊區的住所：「景觀很好空氣品質又好，每天練氣功，看看書、看看電影和電視劇，修身養性，即（既）平靜又健康的生活。」相中所見向太所住的豪宅地理位置相當不錯，可以欣賞到台北的夜景及河景，而室內設計簡約溫馨，有無敵巨廳及超大露台，洗手間更有大浴缸，環境舒適，絕對是豪華級隔離生活，不少網民都留言表示好羡慕！

向太陳嵐在微博Post相分享自己的隔離生活。（微博@向太Tiffany陳嵐）

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向太在上個月曾自爆7月13日因心梗入院搶救，留院一個月才出院回家。大病初癒的向太飛到台北隔離，可見都好重視新抱同好心急抱孫，不少網民都叮囑她注意身體，幸好她並無大礙：「感受到所有好友的熱情送東西來放在門口給我們吃，養胖了我，病完後好不容易瘦下來的肉又跑回來了……」

向太好快可以同兒子及新抱團聚！（視覺中國）

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