「抗癌歌手」李明蔚患癌8年成功籌百萬醫藥費：我是幸福的！

現年30歲的「抗癌歌手」李明蔚（Sarena）於22歲時確診患上罕見的鼻咽腺樣囊性癌，雖然病情經治療後一度轉為穩定，但到2016年卻突然惡化，使她口齒不清、半邊臉癱、右耳只剩三成聽力、右眼無法閉合，去年癌細胞更擴散至肺、肝、腎等器官。早前她在Facebook拍片向外界募捐，希望可以籌錢做免疫細胞治療，據知費用龐大需要近200萬：「等我能夠活下去。」

點擊下圖觀看籌錢片段，片中的她每一講個字都相當花氣力：

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李明蔚曾試過化療、電療和食標靶藥，由於身體承受不來，所以已經停止所有療程。李明蔚情況日益變差，不但腫瘤壓住神經線，使其面癱兼眼珠、眼皮無法郁動，更使她聲帶癱瘓，影響其說話、進食：「最近仲開始唞氣唔順，心口又痛，器官脹大，令我開始日常生活都有困難。」但她都沒有想過放棄。

回顧李明蔚多年變化：

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今日（23日）她在社交網表示已籌足初步治療費用，又感激大家伸出援手，表示：「我是幸福的！很感謝所有熱心朋友捐助！初步治療費用足夠了，盡快會安排接受免疫細胞治療！非常感動！感謝幫我呼籲和分享的朋友還有傳媒朋友！我再一次衷心感謝每一位的大愛與關懷！感恩！希望大家把對我的愛和善心去幫助其他有需要的人。愛你們！祝福大家！」