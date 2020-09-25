錦繡南歌｜「最美替身」紅丹19歲輟學做臨記　靠一招翻身變女主角

無綫（TVB）熱播中的內地劇《錦繡南歌》愈播愈緊湊，劇中除了沈驪歌（李沁飾）這位大美人之外，想不到演她貼身侍女的紅丹（付柔美琦飾）美貌亦不俗，因而令她討論聲不斷受到關注。劇中的她過得淒慘，沒想到戲外的她亦如是，不禁令人覺得目前只有26歲的她，這一路走來到底有多麼的不容易。

付柔美琦（右）是李沁的貼身侍女。（《錦繡南歌》微博圖片）

紅丹是沈驪歌進入彭城王府後的貼身侍女，個性善良溫純的她處處為沈驪歌著想，對其忠心耿耿。甚至為她不惜遭到王妃身邊的人玉煙（張馨月飾）所虐打，又被罰做苦力等，最後為了她甚至可以犧牲生命，是一位非常忠心的人。

劇中的她為了沈驪歌吃了不少苦頭，而戲外的她卻為了媽媽亦受過不少苦。眾所周知，內地影視圈好多演員都是畢業於專業的演藝學校，即使不是最著名的三間（「上海戲劇學院」﹑「北京電影學院」﹑「中央戲劇學院」），亦都是受過其他表演院校專業訓練的。可是付柔美琦並沒有受過這一些專業訓練，而是靠著做臨時演員﹑替身一邊工作一邊磨練演技，是「橫漂」（在橫店漂泊的外地人）一族中，難得突圍而出的人。

付柔美琦為了幫媽媽還債，而踏上橫漂之路。（付柔美琦後援會）

走上「橫漂」這一條辛苦之路，全因為付柔美琦的媽媽經商失敗，欠下大筆債務。所以在19 歲之年她選擇輟學，向外闖成為「橫漂」一族，從底做起望獲得更多機會，賺更多錢幫家裡還債。但在沒有甚麼背景之下，她只好從群演做起，一個月的人工不足2000人民幣，她曾經在綜藝節目《來吧！灰姑娘》講道：「就算做最低一天50元的話，我如果做30天的話，1500元是不多,但是我可以做我自己喜歡的事.」可見她是一位皮頗樂觀的女孩。

付柔美琦在做群演時，曾經一天最低人工是50 元人民幣。（離島微博圖片）

在橫店當群演期間，付柔美琦的命運一直掌握在劇組手中。因為在眾多群演聚集的地方中，他們唯一可以做的只是等待劇組前來挑演員，合適的就有工作機會，否則只能望天打掛。但付柔美琦卻選擇主動出擊，利用小錢去買一些劇組消息，看中合適的劇組再遞上自己簡歷，幸運的話就獲得演出機會。

果不然努力的人是得到回報的，之後不少劇組找上付柔美琦，雖然只是做人肉背景，沒有太多台詞，但總算是獲得演出機會。而猶如劇中的她遇上沈驪歌這一位好主人般，在2014年她就遇上于正監製的劇集《神鵰俠侶》擔任替身，而且是女主角陳妍希的替身，正因為這一部戲為她反轉整個演藝事業。

付柔美琦因為演陳妍希替身而為人熟悉。（星扒客push微博圖片）

因為當年陳妍希的小龍女造型瘋狂遭到批評，但付柔美琦的小龍女造型卻顯得清新脫俗，雖然只是替身但整體評價已經完勝陳妍希。當時在網上獲得不少討論，令付柔美琦打著「陳妍希替身」而出名。往後她陸續參演許多劇集，就好似《逆光之戀》﹑《班淑傳奇》﹑《遇見愛情的利先生》等，更在網絡劇《奇葩超能事務所》中擔任女配角﹑電影《單向街14號》中擔任女主角，可謂在影視圈中闖出好成績。但真正令她走紅是在2017年在《香蜜沉沉燼如霜》中出演女主角楊紫的好閨蜜「肉肉羌活」，又是為好友獻出自己生命令人疼惜。

同楊紫似乎好Friends。（付柔美琦微博圖片）

同年她獲得經理人公司青睞，正式簽約成為一名正式藝人，劇接劇拍不停。如今再靠《錦繡南歌》走紅，不少人被她甜美的外表同善良的心打動。另外，樣子屬可愛型的她，亦不時接下外拍工作，穿起校服裝的她純情可愛，即使現在已經26歲，亦遙毫無違和感。

穿上校服的她毫無違和感。 （付柔美琦微博圖片）