《新倚天屠龍記》曾舜晞夥吳啟華李麗珍顏卓靈拍劇　盡訴港漂辛酸

內地青春懸疑網絡劇《我在香港遇見他》是一部聚焦「港漂」題材的作品，背負家族精神病史的李嘉（曾舜晞/飾），隻身來到香港求學，在一次次的搬家過程中，他不但結識了活力女孩張叉叉（顏卓靈/飾），還經歷一連串驚心動魄的故事。集結了《新倚天屠龍記》的曾舜晞、《原生之罪》的顏卓靈、《你好，舊時光》的周澄奧等新生代，還有老戲骨吳啟華、李麗珍、黑子的實力加盟，而新、舊張無忌的同台也頗具傳承意味！

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劇情簡介

因家族遺傳的精神疾病，李嘉（曾舜晞/飾）在生命進入倒數後，仍毅然決定赴港求學，在未知城市裡，他遇見了房屋仲介張叉叉（顏卓靈/飾）、解剖學高材生時誠（周澄奧/飾），他們輾轉在英皇書院、高街、淺水灣、九龍塘、灣仔、薄扶林大道等不同地方不斷搬家，遇見一個個神秘怪異的「陌生人」，和一樁樁光怪陸離的離奇故事，在生命倒數的時間裡，李嘉真能在這些看似荒誕的故事中，找到自己生命的出口嘛？

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