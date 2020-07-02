數據分析30大內地網劇小鮮肉　男神徐開騁僅排11？　冠軍一估就中

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前有挖掘網劇「寶藏女孩」，現在當然不能夠漏掉「寶藏男孩」推坑之路，大陸戲劇節目眾多，每年都有上百部戲劇推出，而新科技的誕生，不只電視劇可看，網路的盛行讓各家平台紛紛推出獨家戲劇，網劇可長可短、劇情題材多變，劇本、演技夠好，一不小心就會讓默默無名、努力許久的演員一夕爆紅，或是收穫許多有潛力的好演員。今天DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查2020年播出的大陸網路劇中，頗具實力、潛力和人氣的30歲以下新生代男神，快來看看有沒有你最近Pick的養眼老公啦～
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分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年01月01日至2020年06月10日，約半年。系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『2020年網劇30歲以下男演員』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。
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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】