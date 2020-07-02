數據分析30大內地網劇小鮮肉　男神徐開騁僅排11？　冠軍一估就中

前有挖掘網劇「寶藏女孩」，現在當然不能夠漏掉「寶藏男孩」推坑之路，大陸戲劇節目眾多，每年都有上百部戲劇推出，而新科技的誕生，不只電視劇可看，網路的盛行讓各家平台紛紛推出獨家戲劇，網劇可長可短、劇情題材多變，劇本、演技夠好，一不小心就會讓默默無名、努力許久的演員一夕爆紅，或是收穫許多有潛力的好演員。今天DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查2020年播出的大陸網路劇中，頗具實力、潛力和人氣的30歲以下新生代男神，快來看看有沒有你最近Pick的養眼老公啦～