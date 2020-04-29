韓首部BL網劇《在你視線停留的地方》開播　小鮮肉床上相擁尺度大

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「BL」為Boy's Love的簡稱，即男生之間的同性愛情，而BL作品近年在日本、泰國和台灣等地都相當流行。而對於同性戀較保守的韓國，首部BL網劇《在你視線停留的地方》亦將於5月22日播出。劇集由《紳士的品格》張義秀和《PRODUCE X 101》出身的韓基燦演出，兩位小鮮肉的表現令人期待！

《在你視線停留的地方》由30歲張義秀及21歲韓基燦擔任主演，二人是除了好友關係外，亦是15年的主僕關係！韓基燦室在劇中飾演財閥家族繼承人泰州（音譯）；張義秀則飾演國義（音譯）一角，他是外型身材無法挑剔的守護者，泰州身邊的貼身保鑣。雖然二人之間有主僕關係，可是因一同長大，經常形影不離，他們已成為最親的好友，亦對對方產生了感情。

《在你視線停留的地方》為韓國首部BL網劇。（劇照）

點撃了解兩位小鮮肉主角：

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近日劇集的預告公開，見到張義秀奮勇保護韓基燦，又細心替他吹頭時男友力十足外，他們也被餐廳大媽直接問是攻是受。可是講到最驚喜，可說是當中不乏大尺度鏡頭，見到二人在床上相擁外，亦有替對方解開衫鈕的特寫場面，不少BL迷都表示尺度比想像中大。《在你視線停留的地方》將於5月22日開播，每集10分鐘，分成8集播放，其後亦將於6月在戲院上映導演版。

劇集不乏大膽場面，腐女們表示期待！（YouTube截圖）

按圖睇《在你視線停留的地方》預告：

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