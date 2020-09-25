當家主母|于正相隔兩年再推清宮劇　女強人配年下男啱晒觀眾？

由于正出品的清宮劇《延禧攻略》於2018年播出後幾乎紅遍亞洲，時隔兩年，他再度製作清宮劇，由蔣勤勤、徐海喬、茅子俊、楊蓉、惠英紅等主演，以清朝雍乾年間為背景，講述擁有祖傳緙絲秘技的蘇州府任家現任家主任雪堂（徐海喬 飾）的一妻一妾，在其發生意外下落不明後，攜手合作，傳承織錦文化的故事。

早在本月初，于正曬出女主角蔣勤勤的定妝照時，就受到很多網友吐槽「顯老」、「恐怖」等，認為完全掩蓋了蔣勤勤的美。

不過今日（25日），于正曝光最新劇照，口碑即刻逆轉，相中的蔣勤勤身穿紅色斗篷，雍容華貴，前方的茅子俊則以一身素色裝扮，稍顯單薄，清雋少年搭配端莊主母，形成強烈反差。

兩人會展開怎樣的故事呢？（微博@于正）

蔣勤勤在劇中飾演任雪堂的正妻沈翠喜，但對方並不愛她，兩人一直相敬如賓；相反，楊蓉飾演的曾寶琴是任雪堂青梅竹馬的初戀，無奈因父親犯罪而淪落風塵，幸而被任所救，成為其妾侍。而茅子俊飾演的魏良弓是在任失蹤後出現的人物，有指是與蔣勤勤共渡難關、相互愛慕的角色，但因禮教兩人最終可能愛而不得。

網友見到楊蓉甚是驚喜。（微博@于正）

其實蔣勤勤與茅子俊相差11歲，男才女貌，又是時下熱門的女強人與年下男的搭配，因此有網友評論道：「怎麼辦，感覺他又能戳中觀眾的點了，茅子俊當年下小狼狗這招數妙啊」，不過對劇情就有些擔心：「這配置就怕狗血劇的走向…好怕」、「咋感覺劇情要崩」等。

蔣勤勤非常有當家主母的氣勢。（微博@于正）

不得不講，于正多年來推出的劇集劇情都免不了被人詬病，但同時人氣又很高，且捧紅不少明星，包括楊冪、趙麗穎、吳謹言等，很懂得把握觀眾心理，好似《當家主母》，既有講織造技藝細緻高超、且極為稀少的緙絲傳承，又有顏值演技並存的主演，以及御姐與年下男愛戀等，完全抓住市場脈絡，因此有網友表示：「他的身份定位其實應該是個成功的商人。」不知道這套劇會如何呢？