星辰大海｜林峯孖內地一線女星演姊弟戀　粉絲不滿：做得佢阿媽

林峯近年來參加了不少內地劇集，好似與迪麗熱巴合作的《六扇門》、同唐藝昕拍攝的《獨步天下》等，日前，電視劇《星辰大海》官宣主演內容，林峯將首度同劉濤合作。

劇集是一套女性勵志劇，講述90年代初，孤女簡愛輾轉到廣州打工，憑藉聰明、善良以及敢打敢拼的鬥志，成為出色的外貿跟單員和業務經理。幾經轉折後，成立自己的外貿公司，創立品牌，最終成長為跨國集團CEO的故事。編劇由蘇曉苑擔任，她亦是《那年花開月正圓》的編劇。

劇集海報似是一套偶像劇，引起眾多網友吐槽，紛紛祈求最好是成熟男女的戀愛。（微博@星辰大海官微）

對於男女主角陣容，網友表示非常期待，畢竟是男才女貌，又有演技，且兩人人氣都很高。然而，雙方粉絲卻有不同意見。林峯的粉絲不滿其在番位上被劉濤力壓，甚至還有人稱︰「劉濤可以做林峯他媽了吧？太可怕了」等，但其實該劇以女性為主，加之劉濤近年來發展不俗，早已成為一線演員，因此於身價高過林峯也純屬正常，另外，可能劉濤多是塑造女強人形象，氣場較強勁，生活中也早已生兒育女，是一位閱歷豐富的知性女性，或者看上去年長過林峯，但實際兩人只相差1歲。

劉濤今年42歲，育有一子一女，無論樣貌定身材都keep得非常好。（微博@劉濤tamia）

看到林峯的粉絲這樣說，劉濤的粉絲自然也為偶像抱不平，認為林峯現在都無作品拿得出手，且也不是年輕的小鮮肉，「演年下我還嫌委屈劉濤，又不是10年前」等，還有網友指林峯配劉濤絕對是資源飛升。

不少網友認為林峯與劉濤合作，實際是資源飛升。（豆瓣截圖）

其實劉濤同林峯差不多是同期出道，前者03年憑藉《還珠格格3之天上人間》中的緬甸公主慕沙被觀眾熟知，之後雖算不上爆紅，但也有一定的知名度，通過近年的《瑯琊榜》、《羋月傳》以及《歡樂頌》等，劉濤人氣急升，無論溫柔、刁蠻公主，抑或反派以及女強人角色，她都塑造得入肉三分，演技備受業內人士以及觀眾認可，同時時尚資源與商業代言也不斷，絕對是有樣貌有實力的女演員。

劉濤03年憑藉《還珠格格3之天上人間》中的緬甸公主慕沙被觀眾熟知。（劇照）

而林峯01年出演TVB劇集《尋秦記》走入大眾視線，在無綫多年也留下了不少經典角色，很多作品可以說是一班90後的回憶，在歌壇也有一席之地，人氣高企。儘管林峯曾經參演過不少內地劇集，甚至是做男主角，但口碑與反響始終不如他出演的港劇，因此在資源方面的確有別於內地的一班演員，且國民度相對來講無那麼高，因此網友認為他與劉濤搭配是很好的機會。