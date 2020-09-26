Selena Gomez勇敢露出換腎手術疤痕　無懼流言獲網民激讚支持

美國樂壇小天后Selena Gomez早前推出與韓國女團BLACKPINK合唱的新歌《Ice Cream》大受歡迎，MV在YouTube上架後已經突破2.8億觀看紀錄，相當犀利！但其實Selena曾飽受情緒病及困擾，2017年更因為紅斑狼瘡症復發，要接受高風險的換腎手術，日前她在IG Post出一張泳照，大方露出手術後的疤痕，非常勇敢。

Selena Gomez與韓國女團BLACKPINK合唱的新歌《Ice Cream》大受歡迎。（YouTube影片截圖）

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Selena在3年前因紅斑狼瘡症復發引起併發症，需要進行換腎手術，但由於第一次移植器官後，醫生發現她有一條動脈翻轉，可能危及她的性命，所以需要緊急執行第二次手術，因此腹部同右大腿都留下了疤痕。Selena過往一直刻意遮蓋住疤痕，但今次她就大方公開，她在IG寫道：「當初我做完腎臟移植手術後，記得當時我很不想露出我的疤痕，不希望它出現在照片中，所以我用各種東西遮蓋住。但如今我前所未有地有自信做自己及面對經歷過的一切，並且為此感到驕傲。」網民紛紛留言表示支持，更大讚她十分有勇氣！

Selena曾因紅斑性狼瘡復發，需接受腎臟移植手術，獲好友Francia Raisa捐腎。（IG@selenagomez）

Selena大方露出手術後的疤痕。（IG@selenagomez）