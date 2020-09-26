呂良偉靠楊小娟成功翻身資產達數十億　結婚19年恩愛歎世界

現年63歲的的呂良偉近日雖然忙着錄製內地綜藝節目《花樣實習生》，但都抽空陪老婆楊小娟周圍遊山玩水，日前兩人就去到四川省的著名景點樂山大佛祈福，不少網民除了盛讚他們保養得宜之外，更羡慕兩人結婚19年依然十分恩愛！

呂良偉與太太楊小娟周圍遊山玩水。（影片截圖）

呂良偉在入行初期只是飾演一些小配角，直至在1980年的無綫經典劇集《上海灘》中飾演丁力一舉成名，之後逐漸轉往電影圈發展，以硬漢子形象見稱。近年呂良偉主力在內地發展，更因為超防腐及凍齡的外貌被網民封為「不老男神」，而他亦曾大方分享自己的養生之道，除了飲食健康之外，他多年來更堅持練自創的「達摩回春拳」，狀態大勇！

完全睇唔出已經63歲！（微博@呂良偉Ray）

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呂良偉不但憑藉愈老愈型的外表備受關注，他的感情生活亦為人津津樂道。

呂良偉分別同周海媚及鄺美雲有過一段短暫的婚姻，直至2001年他與圈外內地女友楊小娟結婚，婚後他亦將工作重心轉往內地。

呂良偉與現任太太在1998年的一場飯局上認識，比他細15年的楊小娟在內地經商多年，在政商界都人脈甚廣。有傳當年因為投資房地產搞到負資產的呂良偉全靠太太支持才成功翻身，縱橫商海多年的楊小娟為老公提供了很多投資意見，先是投資娛樂公司，之後更在內地創立廣告公司，生意遍佈各大一線城市，每年營業總額達兩億人民幣（約2.3億港元），前年再投資過千萬在香港開設醫學美容中心，外界估計呂良偉身家已達數十億！

呂良偉曾與鄺美雲有過一段短暫的婚姻，分手依然是好朋友。（視覺中國）

呂良偉與太太楊小娟四出旅行歎世界！（微博@呂良偉Ray）

兩人結婚至今19年依然恩愛如昔，呂良偉對太太亦寵愛有加，不但廣邀圈中好友出席太太的生日會，更經常夫妻檔出席活動，人前人後都十分甜蜜。兩人出雙入對，還不時四出旅行歎世界、一起做慈善，享受生活！

呂良偉對老婆寵愛有加。（微博@呂良偉Ray）

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