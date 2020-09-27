41歲陳喬恩完美蛻變成童顏女神　回顧出道19年變靚之路

現年41歲的台灣女星陳喬恩曾拍過無數經典偶像劇，包括《MVP情人》、《千金百分百》、《王子變青蛙》、《命中注定我愛你》等都大受歡迎，更被封為「偶像劇女王」！近年陳喬恩積極在內地發展，演技備受肯定，但相比起她的演藝作品，大家就將焦點放在她容貌的變化上，日前陳喬恩在微博Post相感嘆出道19年，不過大變樣的她就再次被質疑外貌「升級」！

由阮經天同陳喬恩主演的經典台劇《命中注定我愛你》大受歡迎，陳喬恩更憑此劇入圍金鐘獎戲劇節目女主角獎。（劇集海報）

在劇集《笑傲江湖》中飾演東方不敗的陳喬恩，造型驚艷，更被譽為「最嫵媚版東方不敗」。（劇照）

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陳喬恩在微博寫道：「聽說今天是我出道19年，弱弱問一下，19年是怎麼算的？因為19年前的今天，我哪會記得自己在幹嘛，是在拍薰衣草嗎？不過還是紀念一下好了，十九週年快樂～謝謝我的向日葵們的祝福，一起長大吧。」相中的她戴着皇冠，妝容精緻，但就面尖尖、鼻窄窄，與她初出道時的樣貌相比，的確差別很大！

日前陳喬恩在微博Post相感嘆自己出道19年，但尖面窄鼻的她就被質疑外貌「升級」。（微博@陳喬恩）

點擊下圖回顧陳喬恩19年來的樣貌變化：