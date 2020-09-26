53歲陳錦鴻與內地網民拍片態度親民　面容消瘦滿臉滄桑令人擔憂

現年53歲的陳錦鴻曾參演不少劇集，塑造了無數經典角色，但他一度為了照顧自閉症兒子而息影，直至近年低調復出，去年更與鄧萃雯合作拍攝ViuTV劇集《婚內情》。日前有內地網民偶遇陳錦鴻，並一起拍攝了一條短片，但片中的陳錦鴻面容消瘦，憔悴的模樣引來不少網民留言關心他的健康問題。

陳錦鴻去年與鄧萃雯合作拍攝ViuTV劇集《婚內情》。（視覺中國）

點擊下圖重溫：

+ 11 + 11 + 11

片中，西裝骨骨的陳錦鴻對着鏡頭打招呼，態度親民，但明顯比過往消瘦了不少，而且笑起來魚尾紋明顯，加上頭髮灰白又稀疏，一臉憔悴，不少網民甚至懷疑片中的不是他本人，紛紛留言道：「這是盜版吧」、「怎麼瘦成這樣了」、「差點沒認出來」、「為什麼面黃肌瘦」、「瘦到脫相了」，更有人擔心他是身體出現了問題。雖然有人提出質疑，但從陳錦鴻的「港式普通話」就聽得出絕對是他本人！

片中的陳錦鴻比過往消瘦了不少，魚尾紋明顯。（影片截圖）

+ 4 + 4 + 4

陳錦鴻參演的《新上海灘》、《創世紀》、《刑事偵緝檔案IV》、《老婆大人》、《萬凰之王》等都令人印象深刻，戇直正派的形象深入民心。他與太太杜雯惠婚後育有一子陳駕樺（Edgar），但由於Edgar患自閉症及中度智障，兩公婆為了照顧兒子全面停工，親自教導及陪伴Edgar學習同成長，陳錦鴻不但自學相關醫學知識，還出書分享自己的經驗。而兩人的努力亦有回報，Edgar在上小學時選擇在主流學校就讀，還曾獲得過全級第一名，當時杜雯惠亦有在微博分享好消息。雖然陳錦鴻狀態不及從前，但相信見到兒子健康成長才是他最大的心願！

陳錦鴻與太太杜雯惠一心一意照顧兒子。（微博@杜雯惠ADA）

點擊下圖睇更多舊照：