錦繡南歌|近三年拍劇角色都難逃一個命運　李沁揚言搞大件事最好

內地女星李沁五官精緻﹑外型佼好，往往拍攝古裝劇造型都特別出眾，所以令她有「古裝女神」的稱號。最近其主演的劇集《錦繡南歌》目前在無綫（TVB）播出，不少觀眾亦因為她的原因而收看，在港人氣非常高。其實，李沁在古裝劇上還有一個標籤就是「賜婚專業戶」，在不少劇集中都被賜婚，而一賜婚就會發生大事，搞到不少網友笑言她有賜婚的體質，實在難以躲開這個命運。

李沁的古裝扮相好靚啊！（《錦繡南歌》微博圖片）

有留意李沁主演的劇集都知道，李沁往往都在不少古裝劇中都是擔任大家閏秀為多，就好似新《紅樓夢》﹑《極品新娘》﹑《楚喬傳》﹑《如懿傳》等，都給人溫柔大方的感覺。除此之外，她總在編劇的筆下亦難逃被賜婚的命運，沒想到一連被賜婚三次，三次男主角都會出事，實在太巧合了。

有收看《錦繡南歌》的觀眾都知道，李沁頂替阿奴（李釗飾）的身份一夜之間就變成沈家大小姐，以此藉著這個身份好讓她進行報仇大計。之後竟然獲安排賜婚給彭城王劉義康（秦昊飾），而這個機會正合她心意。在準備成婚做彭城王側妃的她，於是就收藏一把利刀剌殺他，果不然剌殺成功，但原來最後得知對方並不是其殺父仇人，沒想到自己竟釀成大錯，在打算自盡之時被師兄救走，而秦昊就當然死不去，亦獲得打救。

被賜婚同彭城王結婚。（《錦繡南歌》微博圖片）

當日就剌殺彭城王。（網上圖片）

去年播出的《慶餘年》中，飾演「雞腿公主」的她非常單純，雖然萬千寵愛在一身，但是命運卻不由自己作主。所以最後在慶帝（陳道明飾）的安排下，為她賜婚給范閑（張若昀飾），當然范閑是好喜歡她，但在連正式成婚的儀式都沒有的情況下，最後范閑都是難逃一死，死在言冰雲的利劍之下。

還有2017年播出的《楚喬傳》中，李沁出演大魏公主元淳，是一位美麗天真的少女。而她剛好又喜歡留在長安做質子的燕洵（竇驍飾），於是被賜婚給燕洵，但沒想到燕洵只是利用她來報仇，因為他一心只是喜歡楚喬（趙麗穎飾），所以最後在二人大婚當日，他就叛變造反帶軍殺入皇宮，令李沁覺得自己被拋棄還慘到遭燕北叛軍凌辱，之後令她徹底黑化。

賜婚給范閑，范閑就被殺死。（《慶餘年》﹑沛維秀微博圖片）

賜婚給燕洵，燕洵最後背叛軍變。（網上圖片﹑《楚喬傳》微博圖片）

另外，在《如懿傳》中她出演的寒香見又是被賜婚，被父親賜給乾隆（霍建華），但她是完全不喜歡對方甚至討厭對方，多次用刀剌殺對方，當然是不成功，而她隨後亦只好一心留在皇宮中，成為一位囚中鳥。接二連三被賜婚李沁都拖累男主角，成婚之前男主角必定出事。而這個舉動令不少網友都覺得好笑，所以令她有「賜婚專業戶」之稱。而她得知自己擁有這個標籤之後，她在一次訪問中就講道：「我自己是不嫌事兒大的，事兒鬧得愈大愈好。」抱着一個看戲的心態去看這件事，其實畢竟是演戲而已，如果沒事發生劇情又會如何來得這麼精彩呢？

在《如懿傳》中就剌殺乾隆。（《如懿傳》微博圖片）