錦繡南歌｜李沁出道10年從不認戀情　孖金世佳同遊被影疑玩地下情

對於女明星來說，緋聞永遠都是少不了的，特別是高顏值的女明星。好似近來在無綫（TVB）熱播中的劇集《錦繡南歌》女主角李沁，其精緻的五官﹑古典的氣質﹑出色的演技，令她一直在圈中具有絕佳口碑。或許是因為這一些因素吸引不少男明星注意，在互動的情況下就傳出緋聞，而且傳的對象清一色都是美男子，近日更爆出同其中一位緋聞男友疑舊情復熾添。

李沁在香港人氣好高.。（《錦繡南歌》微博圖片）

現年30歲的她出道近10年就同過5位男神傳過緋聞，當中有兩位更被媒體指出他們曾經確實在一起，只是不公開玩地下情而已。其中包括小鮮肉鄧倫，在2017年的時候，他參加綜藝節目《爸爸去哪兒》第五季，在第8期節目中他就邀請了李沁做實習媽媽，在過程中男方不時偷望李沁，又細心地照顧她，全程寵溺的舉動令人覺得關係不簡單，在節目組成一家三口的家庭完全無違和感。

當然因為這個節目不少網友都覺得他們相當登對，待節目結束後更發現不少蛛絲馬跡。就好似鄧倫在微博貼出巴黎鐵塔的照片，並配文：「你在哪？」，但非常巧合地李沁就在他貼文前不久，同樣地在微博上貼巴黎鐵塔照，並說道：「匆匆巴黎行，來過又沒來過。」所以就傳出緋聞。

不少網友覺得他們有夫妻相。（MM雅沁微博圖片）

另外在2013年拍攝劇集《千金歸來》的時候，就同男主角李易峰傳出緋聞。當時就爆出劇組人員爆料，指他們二人在拍攝期間行為舉止親密甚是曖昧，懷疑他們關係不簡單。雖然二人沒有正式公開，但當時的確有不少人相信他們是戀愛ing當中。

而在2018年的《第17屆中國電影華表獎》中，他們剛好同框一起行紅地毯，可是李沁就同李易峰保持了一段距離，在影大合照的時候二人好似不認識似的，畫面非常尷尬，不禁令人覺得二人是刻意保持距離的。

李易峰（左）同李沁距離似乎好刻意。（視覺中國）

而第三位就是魏大勛，在2016年拍攝綜藝節目《我們相愛吧》的時候，他同李沁組成CP。當然為了節目效果二人在節目中曬恩愛似乎理所當然，但待節目結束後二人似乎還沒走出來，一直保持親密關係甚至在拍攝雜誌相的時候，男方的舉動對李沁非常親密，搞到不少網友直言他們假戲真做，所以傳出緋聞。

二人因為節目《我們相愛吧》傳出緋聞。（視覺中國）

第四位就是現年33歲的金世佳，在2013 年拍攝劇集《極品新娘》的時候 ,二人就疑似假戲真做。私下同遊馬爾地夫﹑毛里裘斯玩就被民眾目擊到，因此爆出戀情，但二人死口亦不承認。另外，二人又被目擊到同遊日本，更一前一後返回北京機場，之後更一起同車離開進入同一社區，所以當時就爆出他們已經同居的消息。

在種種跡象之下，雖然他們沒有公開承認，但明眼人都知道他們關係不簡單，疑在玩地下情。到後來傳出二人分手，有指是金世佳出軌導致，但對於這件事二人至今都沒有回應過。

二人被目擊到多次一起出遊。（視覺中國）

而最後一位就是人氣男星楊洋，事實上他們在2010年合拍劇集《紅樓夢》而傳出緋聞。當時二人同屬一間公司，而且當時大家都是年少輕狂的年紀，容易產生情素。而在一次出遊當中，他們就被網友目擊到行為舉止相當親密，雖然不只他們二人，但在影合照的時候二人卻十指緊扣，如此舉動好難想像不是男女朋友？

對於這段情二人一直沒有承認，但近日二人在微博的舉動不禁令人覺得疑是舊情復熾。因為有網友發現，他們最近在微博貼出的照片風格非常相似，都是在日落時拍攝的剪影，男方則寫道「信號接收中…」女方則是「晚安」，令人感覺是隔空對話，而且李沁又突然撤下貼在微博置頂的單身聲明，所以網友紛紛猜測他們疑似復合。到底李沁是不是戀愛ing當中，就只有她才知道。

楊洋同李沁牽手出遊。（圈内小白兔微博圖片）