35歲尹恩惠豪宅擺滿雜物　斷捨離專家出手令大宅煥然一新

10月便滿36歲的韓國女演員尹恩惠，演多《宮》和《咖啡王子1號店》等多部經典韓劇，成為韓流明星之一。近日尹恩惠出演全新節目《新穎的整理》，公開她與兩名室友同住的豪宅，可是超過1,200呎的大屋卻擺滿雜物，難怪要請斷捨離專家幫忙，凌亂的畫面震驚網民。

尹恩惠公開住了8年的豪宅，原來只有大廳見得人！（tvN截圖）

一般大眾對女演員家的想法，相信都會有簡潔、整齊和品味的印象，可是外表亮麗的尹恩惠卻完全相反。與經理人及好友三人同住的大屋中，堆滿各樣雜物外，衣服及鞋的數量更是相當驚人，被迫要在客廳放超大型衣櫃，空間運用不善。尹恩惠講到自己獨愛收藏鞋子，由於童年時代家境窮困，所以她認為有鞋穿代表有能力，於是出道多來就儲下一大堆鞋子。不過部分鞋可能因款式誇張或鞋跟太高，難以當成禮物送給朋友。

尹恩惠的鞋子尤其多，背後原來充滿洋蔥。（tvN截圖）

立即睇尹恩惠原本充滿雜物的大屋：

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斷捨離專家和節目主持見到尹恩惠的家後都大嚇一跳，由於尹恩惠亦有從事YouTube工作，加上拍攝器材等，實在令人頭痛。原本當成化妝間用的房間，最後更因室友加入而變成雜物房，擁有畫家夢的尹恩惠也只好把畫畫工具放置在箱子中。幸好有專家出手相救，通過斷捨離丟掉大量雜物，以及重新擺放好傢私後，大宅煥然一新，尹恩惠也忍不住在節目中感動落淚。

尹恩惠見到煥然一新的大屋後，忍不住在節目中感動落淚。（tvN截圖）

點撃睇改造後尹恩惠的品味大屋：