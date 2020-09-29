米蘭時裝周 | Salvatore Ferragamo致敬希治閣　以懸疑片拉開序幕

新冠肺炎（COVID-19）令全球經濟急轉直下，早前各大品牌都紛紛取消fashion show或改為線上方式進行，而隨著疫情的好轉，又適逢2021春夏米蘭時裝周，很多品牌都回歸秀場，在香港時間27日凌晨，意大利品牌Salvatore Ferragamo的新一季時裝騷於米蘭的晚巴洛克時期建築Rotonda della Besana展開。

由於疫情緣故，品牌創意總監Paul Andrew重溫了不少上世紀二、三十年代，英國著名導演Alfred Hitchcock（希治閣）執導的電影，且不知道時裝騷能否如常舉辦，因此找來同樣癡迷Hitchcock電影美學的意大利導演Luca Guadagnino，拍了一段近10分鐘的微電影。

希治閣是上世紀二、三十年代的著名導演，被稱為「懸疑電影大師」，拍攝了很多經典電影，包括《迷魂記》（Vertigo）、《觸目驚心》（Psycho）、《鳥》（The Birds）等。（網絡圖片）

夜幕降臨，開場前，大家先進入了一個「懸疑」世界，運用了Hitchcock擅長的就是麥高芬（MacGuffin）手法，指在電影中可以推動劇情的物件、人物、或目標，例如一個眾角色爭奪的東西，即一些劇情中有很大重要性，卻子虛烏有的東西。影片中，黑、白、黃三種膚色的模特兒穿梭在建築物、山 林、大海中等，似乎都在尋找某樣東西，氣氛緊張，扣人心弦。Ferragamo的標誌性元素viva蝴蝶結、Gancini logo、F楔跟與單品等隨處可見。

多處場景以及構圖都向Hitchcock的經典電影致敬：

除了拍攝手法之外，今季的整體色調輕快夢幻，都是偏灰度的彩色，洋溢著生機與活力，設計簡潔，剪裁乾淨利落，既可以展示出女性線條，同時又率性十足。另一方面，在色彩的運用上，Andrew也有得到Hitchcock的啟發，在電影《鳥》中，女主角Tippi Hedren在戲中的經典套裝就被Andrew改良，更以她的名字為這顏色賦予新名「Hedren green」。

點擊下圖睇其他由Hitchcock電影中汲取的靈感：

+ 3 + 3 + 3

Andrew將男、女裝精簡到總共32個look，他謂：「少而精，是我們向前的方向，我真的很喜歡。封鎖期間是黑暗、超現實又神秘的，就像希治閣的電影一樣，但奇怪的是，就像他的電影一樣，結局往往都莫名其妙地美好，我試圖去迎接它帶來的美好。」