熟女強人｜視后胡杏兒倒戈拍復出作　出師未捷慘遭網民嫌TVB味濃

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繼《歎息橋》及《地產仔》後，ViuTV的自家製電視劇又出現一段空窗期，改播外購劇，時隔兩個月，終傳來播新劇的好消息，ViuTV在周三（9日）晚上載海報宣布外判劇《熟女強人》將在本月尾28日起播出。《熟女強人》由無綫「視后」胡杏兒飾演性治療師、首次拍港劇的吳千語挑戰雙性傾向角色、吳家麗、陸詩韻、沈卓盈、何佩瑜、曾樂彤、陳逸寧等擔綱主演，周慧敏相隔25年獻唱劇集主題曲，並由《喜愛夜蒲3》的伍健雄擔任監製，希望探討一些現代女性面對的議題，包括：雪卵、同性戀、性上癮、換妻及脫單等。

《熟女強人》在釋出海報後出師不利，慘遭網民嫌棄。（劇集海報）

可是ViuTV忠實觀眾似乎就不太受落，表示《熟女強人》的演員班底「TVB味濃」，對ViuTV失去個人特色表示失望，紛紛留言表達意見：「個劇名同陣容都好TVB好趕客」、「係咪喺TVB買嘅劇？全部都係TVB演員？」、「睇Viu就係因為唔鍾意睇TVB，成套無綫嘅陣容搬過嚟，即係可以熄機啦！」看來視后的名譽在ViuTV並沒有發揮功效，甚至受網民嫌棄；同時亦有網民提出實質建議：「Viu用多啲後生仔女自己人啦⋯⋯好似《地產仔》咁幾新鮮」、「想睇《男排女將》多啲」。

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