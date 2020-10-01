《陰宅怪事》改編一代文豪最恐怖經典！　鬼故暗藏淒美愛情故事

Netflix恐怖美劇《陰宅異事》（The Haunting of Hill House）全新篇章《陰宅怪事》（The Haunting of Bly Manor）即將在下月與觀眾見面。在劇集正式上線前，Netflix官方發布幕後花絮，由主創Mike Flanagan與監製Trevor Macy談系列作的差異，並透露《陰宅怪事》的諸多看點。

在「從《陰宅異事》到《陰宅怪事》」的幕後花絮影片中，Mike Flanagan解釋《陰宅怪事》為獨立故事，由Henry James所撰寫的諸多故事進行改編，其中影響力數一數二的作品就是《豪門幽魂》（或譯《碧廬冤孽》，The Turn of the Screw）。

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但在此次的故事中，編劇不僅只是改編了《豪門幽魂》，而是把Henry James眾多從未被影視作品的靈幻鬼故事融入其中。Mike Flanagan認為這是一個大好機會，可以深入探究Henry James筆下的其它故事，但這也是挑戰，一種令人難以抗拒的挑戰。

接續監製Trevor Macy提起卡士群，透露觀眾將看到多位回歸演員包括Victoria Pedretti、Oliver Jackson-Cohen、Henry Thomas、Kate Siegel等人，在此次故事中以全然不同的面貌現身。他表示，創作團隊以巧妙的手法把他們編寫本季劇情中，保證觀眾會喜愛。

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再來談到故事本身，Mike Flanagan先是談及《陰宅異事》與《陰宅怪事》相似的點，那就是他想多加著墨鬼其實是每個人情感創傷的一種表現形式，看過去和現在如何呼應，因為所有事件並不像骨牌那樣一一倒下，而是如紙花般的飄落。

而兩季間的差異就是《陰宅異事》述說的是關係親密的家族，但《陰宅怪事》則是在講一群硬湊成家人的陌生人，他們來自四面八方，透過友情、緊張衝突、愛情來認識彼此，而愛情就是本季的中心，他描述這為「恐怖型愛情故事」。

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在這種類型中會看到充滿神秘和末日感的元素，還有不可思議的熱烈情感混入人性黑暗面。最後，Mike Flanagan希望這一季由愛情故事與鬼故事交織而成的結果，會對觀眾產生強烈的衝擊，且期望到了季末，愛情故事和鬼故事兩者間的界線會蕩然無存。

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