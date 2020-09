【陰宅怪事】1分鐘預告嚇窒觀眾　Netflix宣布第二季10月9日回歸

連恐怖大師史提芬京(Stephen King)都讚不絕口的《陰宅異事》(The Haunting of Hill House)於2018年在Netflix上架後,成為劇迷的夢魘。有不少劇迷看完後都表示睡不著、疑神疑鬼,更封《陰宅異事》為最恐怖的靈異劇。Netflix終於宣布以全新故事為主題的第二季《陰宅怪事》(The Haunting of Bly Manor)將於10月9日回歸,更推出了全新心寒預告。

《The Haunting of Bly Manor》以著名已故作家Henry James於1989年出版的《The Turn of the Screw》為靈感,並加入Henry James大量從未正式出版的鬼故。今次原班人馬會繼續演出,而憑在《安眠書店》(You)第二季中飾演Love Quinn的Victoria Pedretti就會擔任主角。在劇中飾演受雇前往鄉間豪宅,任一對兄妹的家庭女教師,然而遇上一連串恐怖靈異事件。

點擊下圖看第二季最新劇照:

在預告中看到這間陰宅看似一切安好,但暗藏不可告人的黑暗秘密。除了發現驚人秘密之外,更看到有水中女屍和像Annabelle的斷頸娃娃,只看預告都夠心寒!