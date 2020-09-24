《Prison Break》男主暗示添食第6季再越獄？豪言：Netflix爭住買

神劇《Prison Break》要拍第六季？男主角「林肯」Dominic Purcell近日在IG宣佈，讓他賴以成名的曾經「神劇」《Prison Break》，要準備拍第六季了。

傳言1號：我老了。對，我50歲了……傳言2號：我禿了。錯，我滿頭都是頭髮，只是大家讓我剃光了而已。傳言3號：《Prison Break》第六季會不會發生？是的。傳言4號：我喜不喜歡人類？不喜歡，人太多的時候非常不喜歡。

Dominic公開表示恨拍第六季勁耐，今年曾跟粉絲交流過：「我能說的就是，我們都一致同意，如果故事值得的話，會拍的。疫情當下，災難漫天，我對於拍《Prison Break》第六季有著鋼鐵般的決心。我非常樂觀，我們一定可以戰勝新冠肺炎，我也相信在這樣的情況下，Netflix這樣的平台是一定急需內容的。」

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不過2019年時，霍士娛樂（霍士旗下負責電視製作的公司，未被迪士尼收購）的CEO曾表示，儘管有很多關於《Prison Break》第六季的謠言，目前沒有本劇的回歸計劃：「目前我們沒有打算要讓《Prison Break》或者其它劇集回歸，不過如果劇集創作者們有足夠好的故事，我們是可以傾聽的。我們對於那些劇集非常驕傲，也很幸運它們屬於我們旗下。」

《Prison Break》系列早於2009年完結，曾在2017年回歸過一次第五季，但當時得到的評價不怎麼樣（《Prison Break》第五季官方宣傳海報）

《Prison Break》曾在2017年回歸過一次，第五季當時得到的評價不怎麼樣。但怎麼說呢？這個系列，你只要敢拍下去，總有Fans可以追到天荒地老。

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