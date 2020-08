《陰宅異事》第二季劇照公開！　10張恐怖相背後藏可怕鬼故事

Netflix原創恐怖美劇《陰宅異事》(The Haunting of Hill House)2018 年底上線後,獲得影評觀眾盛讚。該串流平台隨後決定推出有著全新故事的第二季《The Haunting of Bly Manor》(台譯:鬼莊園),由多位首季卡士帶領全新演員一同走入鄉間鬧鬼豪宅。

官方公布首波劇照與海報,讓觀眾搶先一看由新舊面孔交織而成的驚悚之作。(點圖放大▼▼▼)

+ 6 + 5 + 4

《The Haunting of Bly Manor》以Henry James於1989年出版的《The Turn of the Screw》作為靈感,並融入Henry James許多從未被講述過的鬼故事。

在《陰宅異事》飾演「Nell」的女星Victoria Pedretti回歸擔任主演,在《The Haunting of Bly Manor》裡飾演一位年輕女教師,受雇前往鄉間豪宅擔任一對兄妹的家教,進而遇上鬧鬼事件。

點圖重溫《陰宅異事》第一季劇照▼▼▼

+ 6 + 5 + 4

回歸演出的還有雙胞胎「Luke」男星Oliver Jackson-Cohen、成年版「Theo」Kate Siegel、年輕版「Hugh」Henry Thomas以及「Poppy」Catherine Parker。

新加盟演員則有《Years and Years》T'Nia Miller、《iZombie》Rahul Kohli、The Invisible Woman》Tahirah Sharif以及《Dorcha》Amelia Eve。

相關圖輯:Netflix八月必睇十套最新上架作品:秘密森林2、魔鬼神探5…(點圖放大▼▼▼)

+ 22 + 21 + 20

延伸閱讀:

鬼月「都市傳說」影劇夯!Netflix《韓國都市怪談》精選8則恐怖短片

Netflix收購迪士尼《Fear Street》電影三部曲!2021年「恐懼之夏」上線

【本文由「DramaQueen電視迷」授權轉載。】