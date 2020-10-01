【美麗傳說廿周年】陳煒靚過當年李麗珍最迷人　細數4位主演近況

因為疫情關係不少娛樂活動都暫停開放，導致大家都選擇留在家中休息，更出現翻煲舊劇的熱潮。除了無綫（TVB）舊時的劇集深受大家歡迎之外，亞視一些自製劇都翻Hit，就好似高收視劇集《美麗傳說》，不講不知原來劇集已經播出20周年了，讓我們一起回顧四位女主角青春樣貌吧！

有收看《美麗傳說》的觀眾都知道，該劇集主要圍繞娛樂圈同商界的故事，主要人設角色都是影射娛樂圈不少名人同明星，就好似舒屏屏（陳法蓉飾）被指是朱玲玲﹑香子欣（李麗珍飾）是李嘉欣﹑陳可人（陳煒飾）是陳寶蓮、孫琳琳（田蕊妮飾）是關之琳等，當年劇集掀起不少人追看，收視率更一度高達9點，更添食拍攝續集《美麗傳說2星願》添。

《美麗傳說》原來已經20年了。（影片截圖）

20年過去劇集中不少演員都仍然活躍於圈中，四大女主角現時更各有成就。但現時回望過去當時的她們的確好青春，顏值完全處於巔峰狀態。當年拍攝該劇的陳法蓉亦只有34歲而已，雖然角色設定她是一位傻大姐，需要戴上眼鏡但仍然遮掩不住她的美，當時留着長頭髮的她氣質出眾，而且說話時有娃娃音，整體感覺就是給人一種鄰家女孩Feel好迷人。

雖然現時已經53歲，但她仍然保持得非常好，膚質依舊白皙身材仍然苗條，同當年不會相差那麼遠，只不過在氣質上多了一份成熟美而已。另外，已經不再留長頭髮的她多以短髮示人，給人一種女強人的Feel，現時只是偶爾接拍劇集而已，大多都是拍攝內地劇。

當年的陳法蓉只有34歲而已。（影片截圖）

而在劇中飾演陳法蓉妹妹的李麗珍更是顏值出眾，當年亦只有34歲的她其實在拍攝《美麗傳說》之前已經有「銀幕尤物」的稱號。因為她拍攝過的三級片《蜜桃成熟時》、《玉蒲團之玉女心經》等大曬性感身材，在當年掀起哄動大受歡迎。

所以在拍攝《美麗傳說》時，不少人都對她的演出充滿期待。果不然她沒有令觀眾失望，在劇中無論顏值同身材依舊保持得非常好， 而且為了角色需要更不時打扮得性感，更在劇中有多場床戲大曬好身材。現時的她已經54歲，雖然已為人母可是沒有「黃臉婆」的味道，肌膚同身材都保持得相當得宜，完全是凍齡有方。

李麗珍在劇中有不少床戲。（影片截圖）

而第三位就是陳煒，當年拍攝劇集時她只有27歲，當時是她當選《亞洲小姐》冠軍後第四年拍攝的劇集。在劇中以一把捲髮示人的她非常青春，雖然膚色偏黝黑但不影響她的顏值，而且因為角色需要她不時要勾引男人，在劇中穿着性感有多幕床戲，尺度可謂相當大膽。

20年過去她亦已經46歲了，雖然如此但顏值就愈變愈靚，眼見她膚質變得白滑不少，臉型較過往尖小，而且身材依舊苗條有腹肌，完全不輸時下年輕花旦。目前已加盟TVB的她受力捧，劇接劇拍不停，更在2018年憑《宮心計2深宮計》奪得「最受歡迎電視女角色」，演技備受觀眾肯定。

陳煒當年只有27歲。（影片截圖）

在劇中扮演壞角色的田蕊妮，所飾演的孫琳琳最令觀眾神憎鬼厭。當年拍攝劇集的時候她只有23歲而已，是一位青春少女。當年留着一把長髮青春逼人，濃眉大眼顏值非常高，而且因應角色需求她穿着打扮非常性感，又露背又露長腿，身材非常好。

現時的她亦已經43歲，但無論樣貌還是身材根本沒有變過，甚至身材方面更勝從前。因為她有健身習慣所以令她肌肉結實不少，整個狀態大勇。目前她已經回復自由身，在今年4月同無綫約滿之後就正式結束13年賓主關係。

田蕊妮當年好青春。（影片截圖）

回望四位女神青春樣：