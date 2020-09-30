55歲温兆倫搣甩頹廢大叔形象　拍片重回顏值巔峰：齊浩男回來了

現已將重心轉移內地發展的温兆倫，經常在社交平台「抖音」拍片同網友互動，目前更坐擁超過一百萬粉絲，人氣非常高企。曾有「少女殺手」之稱的他，早前拍片同女兒互動時，被發現身材發福而且髮際綫有向後移的跡象，令到他被嘲笑似「大媽」。但近日再拍片的他竟然狀態大勇，經過悉心打扮顏值重回巔峰，更揚言：「齊浩男回來了」，令到不少網友激讚。

温兆倫曾經被網友嘲笑似大媽.。（影片截圖）

眾所周知，在1990年的時候温兆倫主演的劇集《我本善良》大受歡迎，由他飾演的齊浩男一角暖男個性令不少女性著迷，是許多女性心中的最佳夢中情人。當時眉清目秀的他，梳着三七旁分頭，再加上175CM的標準身材，一舉一動都非常有吸引力，所以奠定了他偶像小生的地位。

齊浩男一角奠定他偶像小生地位。（網上圖片）

事隔30年後，温兆倫亦已經55歲，雖然有時候狀態不是那麼好，散發出中年大叔的味道，但只要經過悉心打扮顏值完全不輸小鮮肉。就好似近日他身穿花花西裝，梳起油頭戴上墨鏡，整個狀態非常不錯，在停車場中行走的他更不斷擺出超有型Pose，一對電眼對着鏡頭放電，魅力非常十足。而他更留言說道：「我復出了，這個厲害了！齊浩男回來了！」令到不少網友大讚：「超帥」﹑「帥酷」等，相信他聽到一定好開心。

雖然現時的他變回齊浩男，少了當年花美男的稚氣，卻多了一份成熟感，總體來說顏值依然是高企的。

温兆倫經過悉心打扮顏值重回巔峰。（影片截圖）