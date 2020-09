近年不少時尚博主都會在社交平台分享自己的穿搭風格,再#OOTD(Outfit of the Day)教大家襯衫,去年一位來自韓國的4歲妹妹Ah In Lee就憑着可愛又時髦的日常穿搭在IG走紅,深受粉絲喜愛,更被封為「最細時尚博主」!不過如今這個封號另有其人,Ah In Lee的妹妹Honey在去年11月出世,未夠1歲的她鏡頭感十足,人氣比家姐更強勁!