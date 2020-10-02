小S貪靚孻女恨割雙眼皮激親！用1張相曲線鼓勵女兒內在最重要

台灣女星小S徐熙娣日前領軍3個囡囡，母女4人合體為《Marie Claire美麗佳人》雜誌拍攝封面，並分享自己的育兒觀念：

其實我最希望女兒在我身上學會的是，不要把事情看得這麼嚴重。可以難過、可以受挫，但是一定要站起來，因為真的沒什麼大不了。 小S徐熙娣

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小S的3個囡囡各有不同個性，她分享她們的相處：「老大、老二很愛跟我比誰的大腿比較細，然後老三就會挑釁姊姊說，『哼！我比你們漂亮，我最美！』她們就會翻她白眼，或跟我告狀，要我管教妹妹。老三羨慕老二有雙眼皮，竟然跟我說，她將來長大想去弄成大雙眼皮，我當下真的是握拳，火瞬間在內心燒起來。但我想說算了啦，等到那時候，我大概已經失智症了吧。」

小S繼續表示：「她們現在因為青春期，一點點小事就會很在意。我現在人生其實就是Let it be，但actually我又一直強迫症。」坦言自己其實很矛盾，笑說：「我一直跟她們說，不要那麼在乎外表好不好，你們的內心才是最吸引人的地方；然後講完立刻拿起鏡子說，欸看一下媽媽的眉毛一不一樣。」

小S三囡常常想將來長大弄成雙眼皮，令她勁激心，後來已睇化：「算了啦，等到她長大的時候，我大概已經失智症了」。日前更在IG將自己P成單眼皮（右），勁爆笑，實情是鼓勵囡囡女性有不同的美態（IG@elephantdee）

對於3個女兒互相比較外貌，小S也是過來人：「我跟大S從小被比較，我是崇拜她的妹妹，對我來說她比我好，我沒差，她如果不好，我會非常不快樂。我大姊雖然不是藝人，可是她在我心中是很大的力量，只要她在，心就會很安穩。」

至於孩子的未來，小S只希望她們能永遠自在快樂：「老大真的是傻大姊，很像樹懶，拍完廣告或拍完照，立刻會變回幼稚的小孩；老二真的很文青很詩人，非常敏感，她跟我小時候很像，我小時候不管講什麼故事，常常講到激動處就會落淚。我比較擔心她會很容易陷入某一些情緒，希望她要懂得怎麼出來；老三自戀到爆炸，希望她不要太快大頭症，現在這樣別人會覺得很可愛，如果20歲還這樣的話…我也不知道耶，搞不好那個年代看是另外一種幽默吧。」

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