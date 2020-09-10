汪小菲嫌大S只湊仔遊手好閒？　小S撐姐夫：應趁還有姿色重出江湖

小S出席開幕活動，她已近3個月未公開露面，姊夫汪小菲日前在微博發文，提到大S現在大多數時間都花在家庭和小孩上，反觀小S「天天營業」，似乎在抱怨老婆發懶不工作，引發網友熱議。小S被問及此事，淡定回：「我也很常做錯一些事、說錯什麼話被大家攻擊，我也不會說誰誰誰幫我，就自己去面對吧。」

汪小菲常在微博抒發心情，前幾天他又突然有感而發，寫下「老婆，你妹天天營業，你每天帶孩子，我又不在你身邊。你怎麼想的呢？」發文後網友紛紛替大S抱不平，留言反問汪小菲「你不在身邊，大S一個人帶孩子，你怎麼想的呢」、「一個大男人成天掛在嘴邊說這些好嗎？閒的慌」，認為大S能放下名利，選擇陪在孩子身邊才真的了不起，而該篇貼文之後便遭到刪除。

小S則為汪小菲緩頰，認為汪小菲發文的用意應該是想鼓勵大S，她透露有次和大S約好要一起上舞蹈課，還特別請了老師到大S家，沒想到大S竟在最後關頭說「我覺得還是算了」，讓她當場傻眼：「我很常跟她說，趁我們姐妹倆還有點姿色的時候，一起再做一檔節目吧，但她還是常會。」

而汪小菲發文常引發爭議，是否會替姊夫覺得委屈？她直言：「不會說誰誰誰幫我，就自己去面對吧。」提到女兒們近來成為時尚新寵，她笑說，有時經紀人打給她，反而是要敲大女兒Elly的通告，她對女兒走演藝路樂觀其成，但也不忘告誡女兒會，自己做的事要自己承擔，因為像我我也很常做錯一些事、說錯什麼話被大家攻擊，我也不，要走這一行，就要多看點書或多看電影，做點對演藝事業有幫助的事，而不是一天到晚打線上遊戲，她打趣若未來女兒真的大紅，自己老了肥了還能靠女兒吃穿。

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