40歲歐倩怡肌膚白滑得吹彈可破　3招凍齡秘訣大公開！

歐倩怡（Cindy）與郭晉安結婚產子後專心相夫教子、淡出娛樂圈，鮮少出現在鎂光燈前,今日（24日）就Cindy到袁學謙（Benedict）新開的飲品店撐場，更一到埗就興奮地跟記者分享順利畢業的好消息：「我個營養學學位終於都讀完喇，10月初就會上一個深造文憑兼一個碩士課程，12月左右就要去實習，可能突然會喺某間學校、老人院見到我去做營養講座，畀個驚喜大家！始終我係想做營養師，目標一直冇變。」Cindy又滿足地炫耀道：「而家目測都知自己食幾多卡路里落肚！」

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Cindy久違回到鎂光燈前，卻發現現年40歲的她臉上絲毫不見歲月痕跡，與23年前出道時的樣子差無幾，是為名副其實的凍齡女神！在管理身材方面，Cindy不敢鬆懈：「近排做多咗好多運動，好努力減肚腩，不過生咗兩個係咁上下。」

Cindy脫下口罩做訪問，更見她的皮膚白滑得吹彈可破：「我好注意抗氧化，做咗師奶咁多年都要留意抗氧化！（獨家秘訣？）食多啲生果，都會食抗氧化的補充劑，例如：白藜蘆醇，飲食都會注意唔會太甜，我好鍾意食甜嘢，做運動就要食甜嘢去補充肌肉，但飲得太甜我就會爆瘡，所以飲嘢都會叫返少甜！」

在Cindy耳濡目染的情況下，12歲的大仔在管理自己身材上都變得自律，不想有肚腩，吃完飯也會自覺去跑步。