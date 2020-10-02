青春紀錄︱朴寶劍星光背後經歷不少坎坷　15歲已背負巨債面臨破產

正在Netflix熱播、由朴寶劍、朴素丹主演的韓國電視劇《青春紀錄》（청춘기록）首播已經稱霸有線和綜合頻道同時段收視率，平均收視達6.362%，成績比《雖然是精神病但沒關係》（6.093%）及《愛的迫降》（6.074%）更好，劇集連帶男主角連續兩周登上話題性排行榜冠軍之位。 《青春紀錄》受歡迎，除了因為劇情貼地，令一眾年輕人深有共鳴外，花美男朴寶劍的帥氣亦吸引不少少女粉絲捧場，但原來寶劍星途大好的背後，其實有過不少坎坷經歷，比劇中角色史彗峻還慘。 撰文：葉詩

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電視劇劇情說到史彗峻（朴寶劍飾）決定不顧一切追夢，可是現實世界並不友善，讓他不斷遇上挑戰，除了收到從軍令、最親近的家人決意反對他追夢、當模特兒時差點被潛規則；雪上加霜的是遇上無良僱主拖欠薪金、更黑心得看不得史彗峻得演藝路走得順遂，從中加以阻礙，令人不禁覺得現實實在是殘酷，夢想也仿佛是奢侈。

當觀眾以為史彗峻已經足夠慘時，原來朴寶劍本人的童年經歷更人心疼。（Netflix）

當觀眾以為史彗峻的遭遇已經足夠慘時，原來回到真實，朴寶劍的童年經歷更人心疼。在朴寶劍小四的時候，媽媽就因病離世，由爸爸身兼母職獨力照顧3名子女。後來寶劍參與《回答吧1988》劇本圍讀，當說到「每天每天都想念媽媽」就真情流露，忍不住流淚。

而在《花樣青春》中， 寶劍亦因為自己沒有家族照片而遺憾得哭起來，家人一直都是他的軟肋。除此以外，寶劍的父親生意生敗而欠下8億韓圜（約560萬港元）巨債，15歲的寶劍成為父親的借貸擔保人，及後因沒有能力償還而申請破產。