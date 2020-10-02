《我的少女時代》最美校花Dewi簡廷芮結婚！　媒人身份惹網民關注

台灣電影《我的少女時代》中的美女校花簡廷芮，在中秋節宣告將嫁作人妻，一起合作的導演陳玉珊及宋芸樺、王大陸、李玉璽等要角也獻上祝福，都為她找到理想伴侶感到驚喜。

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簡廷芮外型搶眼，曾與人組團出EP、演出電影和電視劇，多元化發展，不過觀眾印象最深的還是「我的少女時代」裡的校花陶敏敏。她在個人的社群帳號上留言：「你總說在這動盪不安的2020，我們發生最好的事情就是意外的從朋友變成情人，接著決定一起攜手走向人生的下個階段。今年中秋多了個你，緣分就是這麼奇妙，老天總會帶領我們往更幸福的地方去。謝謝一直在身邊這麼照顧又體貼的你，未來還要繼續麻煩了，親愛的賴先生。」

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在簡廷芮發布的照片中側著臉的賴先生，其實是SpeXial的前成員晨翔從小到大的好友，晨翔在臉書上寫道：「恭喜我從小到大最好的兄弟兼小弟『賴先生』，沒想到我竟然創造了你人生的巔峰，要好好疼愛簡小姐，然後這個親上加親的喜事真的讓我太開心了。」直認自己是媒人。簡廷芮也回覆：「謝謝媒人大哥，我會好好管教你小弟的。」

晨翔與賴先生交情很好。（Facebook）

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