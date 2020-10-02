歐陽娜娜登央視唱《我的祖國》背罵名　最後成首歌得1個大特寫？

台灣藝人歐陽娜娜與張韶涵昨晚登上內地央視「中國頌˙祖國夢」國慶晚會演出，其中歐陽娜娜與任達華、惠英紅等六名藝人合唱《我的祖國》。早在央視公布消息後，她被外界抨擊，引起不少熱議；歐陽娜娜穿上深紅V領蓬長裙，與其他六名歌手一起演出，被分配演唱的部分平均，但演出橋段被內地人文美景頻頻畫面穿插，亮相畫面不多。

歐陽娜娜為了參演被罵翻，在早前曝光的晚會預告影片中，她曾說：「這次非常榮幸可以跟特別多前輩，一起演唱我的祖國，所以還挺開心的心裡還挺激動的，在一個這麼值得大家一起慶祝的日子，我希望給自己打一百分。」但正式演出與六位藝人一起合唱「我的祖國」，短短3分25秒的演出中，三分之一的畫面穿插內地風景人文影片，她與其他藝人排排站獻唱，雖僅佔一個特寫鏡頭，但相較有些藝人甚至沒有特寫畫面，已算是份量不輕的安排。

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而張韶涵則以一身寶藍色魚尾拖曳長裙亮相，與陳偉霆、張碧晨和夏利奧合作演唱抗疫歌曲《守護》，雖是四人一起合唱，但演唱分配吃重，且獻唱時保持燦笑，感覺與有榮焉般享受演出。她在演出前就在微博分享演出造型，並寫道「在大家最需要的時候，挺身而出，平凡而偉大！向每一位致敬，美好生活的守護者」，倒是歐陽娜娜社交網站幾乎神隱不發言，僅工作室微博代表發言預告演出，同場演出卻是兩樣情。

歐陽娜娜爭議不斷，早前曾有網友挖陳年舊相力證她的眼鼻曾驚人進化疑似整容，釣出家姐歐陽妮妮IG親自回應：

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