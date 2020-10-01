安以軒挺巨肚甜曬100萬Rolex鑽錶慶祝40歲生日！陳喬恩蕭敬騰到賀

台灣女星安以軒29日歡度40歲生日，也特地舉行生日會與老公、小孩及好友一起慶祝，她在微博上分享生日會上的合照，並表示：「很感謝老天一切的安排，很知足且珍惜」。

安以軒與澳門德晉集團行政總裁陳榮煉結婚後，育有1歲囝66，而她肚裡也正懷著第二胎，因此從生日會上的照片中，可以看出她挺著孕肚開心與大家一起慶祝生日，老公與兒子都陪在身旁，好友陳喬恩、夏于喬、戴愛玲、楊千霈、關穎、蕭敬騰等好友也都盛裝出席，她還曬出價值約380萬台幣（約港幣101萬元）的Rolex鑽錶。

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進入40歲的安以軒在微博感性道：「人生有時候很像遊戲通關一樣，每一關每一個階段都有其責任，我也從小女孩長大成為安小姐再到陳太太以及麻麻，這一路有收穫亦有失去，可每一段我都有認真對待，用心感悟」、「未來希望我們小叮噹一家可以常保充滿陽光&正能量的心，大手牽小手邁向幸福快樂的路走」。

另外對於粉絲期盼安以軒何時能復出拍戲，她也表示「一直等著我並祝福我的你們，再給我一些時間～ 等陳太&麻麻先忙完～ 一定會盡快 ～安排【安小姐上班】帶著好作品回來的～ 」，最後更許下生日願望「希望很快能有疫苗！疫情趕快過去」。

安以軒曾拍拒絕百億身家CEO陳榮煉：（點閱下圖）

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