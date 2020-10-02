咖啡王子1號店︱孔劉憶軍隊接李彥死訊：瘋了一樣在棺材旁邊大哭

韓劇《咖啡王子1號店》播出13年後，幾位主演孔劉、尹恩惠、李善均、蔡貞安和金材昱等，因紀錄片《青春紀錄-再次二十歲》再聚而成為網上熱話。節目昨日（1日）播出下集，重提已故李彥的一段相當傷感。

上集一眾主演重溫了不少《咖啡王子1號店》的經典場面，孔劉大爆尹恩惠當年擅自加戲。不過提起這部神劇，想必劇迷也不能忘記在劇集播出翌年，不幸遇上嚴重車禍離世，終年27歲的李彥。提起昔日拍檔，重溫他的舊片段，金東旭等人都表現遺憾。孔劉憶述當時他在軍隊中收到消息，與金材昱在靈堂像瘋了一樣在棺材旁邊大哭，表示至今仍是他心中的傷口，每當想起李彥都非常心痛；金材昱也講到每年8月21日都必定會想起李彥，形容他是一位勇於挑戰的人。

重看已故李彥的舊片，孔劉眼泛淚光。（MBC）

模特兒出身的李彥因《咖啡王子1號店》爆紅，可惜翌年遇上車禍不幸離世。（MBC）

按圖一眾主演憶述已故李彥：

+ 22 + 22 + 22

另一邊，尹恩惠坦言拍攝《咖啡王子1號店》後充滿負擔感，因為覺得之後很難遇到更好的作品，作為一名演員，雖然好像決定要努力說服觀眾，但的確不容易，回想起覺得特別幸福；蔡貞安也提到有同樣的苦惱，見到其他演員通過劇集獲得成功，因此曾對自己的演技感到不安。除了演員外，導演李允正都有同樣擔心，坦言《咖啡王子1號店》的成功成為她的包袱，一直要想着如何去超越它，但仍感激曾參與其中。

尹恩惠首次公開拍攝《咖啡王子1號店》後，非常負擔的心情。（MBC）

點撃回顧《咖啡王子1號店》劇照：