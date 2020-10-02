【如懿傳下架】逾13億版權費位居5年劇集之首　《延禧》不在列？

內地2018年大熱宮鬥劇《如懿傳》、《延禧攻略》最近於網絡平台下架，具體原因不明，令網友大感可惜。正因如此，有關2015年至2019年的電視劇版權費列表再度引起大家關注，當中《如懿傳》的版權費便高達13.05億人民幣，單集片酬更是1450萬之多，位居列表第一，但就不見《延禧》的排位。

版權費指衛視或者網絡平台購買這些劇集播放權的花費，一般來講首播最貴，二播次之。（微博圖片）

就內地而言，《如懿傳》2018年8月20日於騰訊視頻獨播，12月25日登陸江蘇衛視與東方衛視下午檔，並於2019年1月16日逢星期二至四夜晚10點播出，收視與口碑都不錯。

其實《如懿傳》早在拍攝之際已經備受期待，主演周迅、霍建華，連帶一眾配角幾乎都是資深或人氣高企的演員，好似張鈞甯、李沁、鄔君梅、陳沖、辛芷蕾、董潔等。但不知是否因巨額片酬以及不符歷史受爭議抑或其他原因，劇集一直未能播出，直到《延禧攻略》爆紅後，《如懿傳》才首播，最初更遭到部份網友詬病造型以及周迅的角色性格太過懦弱，不如《延禧》看得爽快，因此有人質疑用高價購買的《如懿傳》是否不值，甚至可能會影響網絡平台斥巨資購買版權的打算。

《如懿傳》中有很多大場面，整體的卡士以及演員演技其實都好過《延禧》。（微博@電視劇如懿傳）

不過，各方面來講，《如懿傳》確實要高質過《延禧》，評分與口碑都要高過後者，雖然版權費高，但回報亦不錯。