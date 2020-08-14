于正藝人主演清宮劇盜用《如懿傳》畫面　網友嬲爆：故意抽水！

內地大型荒誕懸疑清宮劇《那江煙花那江雨》於上月8號首播，由于正旗下藝人吳佳怡主演，因此受到他力薦。不過，由於大部份都是新人演員，所以劇集播出後，並未有太多人關注，效果不盡人意。

于正旗下藝人吳佳怡。（微博@那江煙花那江雨）

然而，有網友發現，在劇集第九集中，竟出現了類似周迅、霍建華主演的《如懿傳》某段畫面，幾乎一模一樣，唯一的不同之處，就是《那江煙花那江雨》將該場景做了放大處理，因而引起網友熱議。

由對比圖中明顯可以看出兩個場景完全一致，喪禮隊伍的排列、人數、着裝、道具、背景等如出一轍。有網友就此事Tag了《如懿傳》製作人黃瀾，但對方毫不知情，還詢問網友是哪一集出現相同場景。顯而易見，《那江煙花那江雨》連抄襲都懶得花功夫，直接照搬盜用，實在太可恥。

《如懿傳》製作人黃瀾對此毫不知情。（微博圖片）

這件事也令《如懿傳》的劇迷相當憤怒，要求《那江煙花那江雨》刪除片段並道歉。雖然相關片段很快消失，但片方直到本月13號才在官方微博發布「公開道歉聲明」，指是剪輯人員在後期製作中不慎加入《如懿傳》相關素材，並稱公司在審片過程中未能盡到審慎核實義務，對《如懿傳》的投資方、出品方道歉。

《那江煙花那江雨》道歉全文。（微博@那江煙花那江雨）

一班網友對此也好氣又好笑，紛紛評論道：「懷疑就是故意的，為了蹭（抽水）如懿傳，不然誰知道這部劇」、「糊（無人氣、熱度）到這種程度的劇還是比較少見的」、「自知理虧就害怕了，劇組真惡心」等，斥責該劇組不恥行為。

點擊下圖重溫《如懿傳》劇照：