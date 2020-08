BLACKPINK新歌分配不公惹爭議　將與Cardi B合作成天后集郵女團？

韓國女團BLACKPINK昨日(28日)推出與小天后Selena Gomez合作的《Ice Cream》,新歌MV公開一天已衝破7,500萬次點撃,甜美的夏日風格大受歡迎。但新歌卻因歌詞分配不公,以及舞蹈動作涉與Red Velvet相同而惹來爭議。而新歌公開不久後,有眼利粉絲發現BLACKPINK下一位合作對象竟然是Cardi B?

BLACKPINK《Ice Cream》被批歌詞分配不公,有粉絲指出Jennie和Lisa獲分配大量獨唱部分,可是Jisoo及Rose就只有10%左右,是Lisa歌詞的一半。粉絲更計算過長達3分鐘的MV中,Jisoo的個人Solo鏡頭只有6秒,略為可惜。除此之外,有網民發現《Ice Cream》其中一個舞蹈動作,與Red Velvet《Ice Cream Cake》相似。由於兩首歌的編舞同樣出自舞蹈家Kyle Hanagami,相信是疏忽使用同一舞步,所以又未能計算成抄襲。

網友指BLACKPINK新歌舞步與Red Velvet相似。(MV截圖)

Red Velvet《Ice Cream Cake》於2015年推出,由同一舞蹈家編舞。(MV截圖)

雖然新歌爭議多多,但BLACKPINK昨日緊接公開新專輯消息後,預購額已全部爆滿。新專輯除了有上月發行的《How You Like That》外,眼利的粉絲更發現,當中的《Bet You Wanna》旁邊竟出現性感饒舌天后Cardi B的名字,立即成為網上熱話。官方暫時未有確定及公布任何合作消息,萬一真的如粉絲所期待合作的話,繼與Lia Dupa、Lady Gaga和Selena Gomes後,BLACKPINK將要成為天后集郵女團?

粉絲發現BLACKPINK專輯上出現Cardi B的名字!(網上圖片)

按圖睇BLACKPINK《Ice Cream》MV靚爆截圖: