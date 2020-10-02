巴黎時裝周︱LOEWE 2021春夏成衣打造牆上秀場　旨發揮個人創造力

受新冠肺炎（COVID-19）的影響，今年很多時尚品牌都從中得到一些啟發，甚至引發深思，因此在秀場以及作品方面不多不少都有些改變。今日（2日），西班牙品牌LOEWE 2021春夏女裝成衣系列，就打造了一個「牆上秀場」。

這場騷是與英國藝術家Anthea HAMILTON合作，在Tate Britain美術館的Duveens展廳舉辦。以超大牛皮紙檔案盒包裝，一打開是就是攝影師Steven Meisel於1999年發布在意大利版《VOGUE》上的照片。盒內附有油漆刷、剪刀、牆紙、造型小冊子以及工具收納包等，而每一張海報都是1:1真實大小，更身臨其境地感受。

創意總監Jonathan Anderson解釋道：「即使大家出行不便，我仍希望觀眾能有參與感。」因此他將觀眾放到一個不得不發揮自己創造力的位置上，參與其中互動。

倪晨曦也與自己的傑作合照。（Instagram@misselvani）

點擊下圖睇盒內物品：

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這個系列突出展示了手工刺繡、手工編織與手工製作，引發大眾思考，如何讓過去、現在與未來融合溝通。一些薄紗的運用，為服飾營造夢幻感：

柔軟面料打造出的挺括廓形，繼豐富了層次，又體現出動感：

「針織品一直是我在服飾系列中最喜歡的。」Anderson說。今次他選擇了在不同地方運用繩結，再加入成千上萬個細小的珠片元素，在燈光的照耀下五彩繽紛，頗有disco感覺，充滿有活力：

其實Anderson最喜歡的幾件單品其實來自男裝系列，所有的手工皮革編織都出自編織藝術家Idoia Cuesta，皮革工藝與絲綢的結合，剛柔並濟，略帶詩意盔甲般的感覺，體現出女性剛強的一面：

除此之外，今次還運用了很多廓形與褶皺的設計：