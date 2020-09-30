巴黎時裝周︱Dior 2021春夏成衣顛覆以往設計　繼續推崇女性主義

2021春夏米蘭時裝周圓滿落幕，轉眼迎來巴黎時裝周。Dior於香港時間29日晚8點半在巴黎杜樂麗花園（Jardin des Tuileries）發布2021春夏成衣系列。意大利視覺藝術家Lucia Marcucci創作的18個7米高的拼貼作品《VETRATA DI POESIA VISIVA》，通過巨大的燈箱致敬哥德式大教堂中充滿神聖意味的彩色玻璃。

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今次的成衣系列依然推崇女性主義，邀來女聲合唱團SEQUENZA9.3的12位歌手現場和聲19世紀名曲《Sangu di Rose》。在女裝創意總監Maria Grazia Chiuri看來，今次的疫情似乎改變同深化了大家與時尚的關係，讓人們更多地去感受服裝，少些思考它們看起來如何。疫情期間很多時候在家工作，因此在今季中，Chiuri顛覆了Dior以往的形象，有很多寬鬆的設計。

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另外，今季還重塑了1957年Christian Dior創作的秋冬高定日本系列「Bar jacket」結構，加入繫帶設計，方便自由調節，強調舒適、解放身體，因此所有都是寬鬆的款式：

還加入了印尼原始沙線扎染織物印花（Ikat）：

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其實今季有很多靈感都源自一些傑出女性，好似美國女性作家Susan Sontag喜愛簡約的白襯衫，秀場中有不少白色的首要上衣以及連身裙，完成經典與現代的碰撞：

另一位英國女性作家喜愛豐富的色彩，因此不乏薄紗長裙，以及一些波希米亞風格：

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而不少明星包括Jisoo@BLACKPINK、孟美岐、張雪迎、楊采鈺等都獲邀一起線上看騷，演員Maisie Williams等也戴着口罩參與現場看騷。