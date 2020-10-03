演員請就位｜胡杏兒參賽待遇高　登上最高級別：是時候搞一下事業

藝人胡杏兒最近參加內地綜藝節目《演員請就位》第二季，在四位知名導演（爾冬陞﹑趙薇、郭敬明﹑陳凱歌）面前大展演技，非常有勇氣。正因為她知名度高關係，所以吸引不少觀眾關注，想知道她的專業能力能否達到標準，會不會走到最後？而在剛播出的第一集中，胡杏兒還未登場表演，但從幾點的蛛絲馬跡發現，她成功進入總決賽的機會非常大。

胡杏兒最近參加了《演員請就位》第二季。（胡杏兒微博圖片）

眾所周知，一個綜藝節目需要的就是話題度，而今季的《演員請就位》就請了四十位中港台明星參賽，只有少數人是知名度較高的，其中一位就是胡杏兒。正因為知名度高的明星會吸引觀眾關注，假如一早就遭到淘汰節目話題度一定會減少，對節目效益不大。

從她獲安排壓軸出場就知道，節目組對她是多麼的重視。她同內地女星黃奕一同出場，二人都屬一線遭淘汰機會不大。而胡杏兒亦霸氣講道：「視后呢拿過了，孩子也生了兩個了，是時候回來搞一下事業。」對自己非常有自信。

胡杏兒同黃奕壓軸出場。（影片截圖）

另外，在節目組安排的介紹片段當中，胡杏兒的簡介明顯比其他明星的時間為長，連同她知名度差不多的內地女星馬蘇﹑黃奕亦比不過她。馬蘇的回顧片段播出時間約20秒，而黃奕則約10秒，反而胡杏兒有約30秒，播了一次片段後還不夠再播第二段，還播出她奪得視后的片段，待遇明顯比其他人高。除此之外，她在眾多製作人眼中，從她在市場的人氣﹑價值﹑演技等因素評級，將她評為S等級，是最高分的一線級。

節目組播放胡杏兒的作品時間亦較長。（影片截圖）

連奪獎片段都播放。（影片截圖）

而最重要一點就是胡杏兒是該節目讚助商的代言人，在節目中她代言畫面出現無數次，從這一點猜測她進入總決賽機會好大。事關，在另一檔綜藝節目《乘風破浪的姐姐》中，有代言讚助商產品的姐姐幾乎都不會遭淘汰，反而能順利進入總決賽，就好似伊能靜﹑萬茜等，但並不確保名次，最起碼總决賽前不能被淘汰。而這一種綜藝策略亦在其他選秀節目出現過，就好似《創造營2020》，當然這一個只是猜測，最重要都是要看個人實力，相信胡杏兒外貌實力兼備一定沒有問題。

胡杏兒是讚助商代言人。（影片截圖）