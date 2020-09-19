胡杏兒大仔學普通話超得意　2歲李奕霆領悟力強網友讚有天分

眾所周知，開啟孩子語言能力最好的時期就是從小學起，而胡杏兒夫婦就深明這個道理。所以他們就為大兒子李奕霆（Brendan）準備了普通話教材，好讓他從小接觸普通話，近日李乘德就將Brendan上堂的片段上貼微博，可愛的「小奶音」聲線講普通話令不少網友大讚可愛，更一度登上微博熱搜廣受討論。

胡杏兒一家四口好幸福。（胡杏兒微博圖片）

據一些語言學專家指出，2至 3 歲的小朋友學習東西是最快的，無論表達能力還是理解能力，他們都有一定的概念。而Brendan正好2 歲是學習語言的最好時機，眼見他一邊觀看聽着視頻發出的普通話教學，他就一邊跟着朗讀「紅色」﹑「白色」等，讀起來音調還相當準確，是一位領悟力非常強的小朋友。而不少網友聽到Brendan講普通話都讚不絕口，覺得他的「小奶音」好可愛，而且覺得他在語言能力上好有天分。

Brendan好認真學習。（影片截圖）

眼見兒子如此認真學習普通話，身為媽媽的胡杏兒當然開心，還立即轉發兒子的上堂影片寫道：「乖乖好好學習，媽媽也在學習一個新的方言，但沒你學得快！」不知道待Brendan長大些，胡杏兒會不會帶他參加內地親子真人騷節目呢？畢竟那時候Brendan用普通話溝通應該沒問題，好可能成為第二個jasper（陳小春大兒子）。