【錦繡南歌．多圖】黃金周赴哈薩克玩　李沁文青風唯美樣令人心動

最近憑熱播古裝劇《錦繡南歌》在港大受歡迎的李沁，眾所周知她是一位大美人。五官精緻氣質出眾的她，繼早前去完萬里長城散心之後，適逢十一黃金假期，近日她就遠赴哈薩克自治縣的小鎮旅遊，並拍攝了一系列極具文青風格的美照，並不忘提醒大家旅遊之餘要保護環境清潔，獲廣大網友激讚人美心更美。

《錦繡南歌》在TVB播出中。（《錦繡南歌》微博圖片）

面對着哈薩克自治縣的阿克塞石油小鎮同翡翠湖的美景，李沁亦趁這個機會影多幾張相留念。身穿黃色毛衣外套搭配格仔褲的她，整體打扮呈現暖色系，特別有秋天氣息的Feel。無論在大馬路中間她是站立着還是坐着，雖然被陽光照射見不到外貌，但整個畫面特別有意思，自然得似一張電影海報。另外，在陽光的襯托下，她仰頭望向遠方的側面非常漂亮，完全展示出她高顏值一面，雙手托臉微笑的Pose，更展現她可愛一面。

好似電影海報。（李沁微博圖片）

好可愛。（李沁微博圖片）

另外，在翡翠湖上身穿藍色系列套裝的她，同湖的藍色畫面襯到絕，戴上帽擦上大紅色唇膏，特別簡單優雅，乖乖站着微笑的Pose瞬間令人心動。最後身穿毛衣加牛仔裙的她特別日系，無論是看着鏡頭還是行走着，顏值依然美到零死角，不講還以為是專業的雜誌相。而李沁出遊出遊亦不忘提醒大家：「假期旅行，大家也要注意保護環境哦。隨手帶走自己的垃圾，讓美景更美！ 」令到不少大讚人美之餘心更美，又令她受到少討論。

簡單優雅。（李沁微博圖片）