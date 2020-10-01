國慶晚會︱李沁仙氣爆發網民讚誤入凡間 　輕鬆擊敗Baby、熱巴

眾所周知，央視（中國中央電視台）的鏡頭從來不玩濾鏡這一招，所以在它的鏡頭下最能呈現明星們最真實的一面，因而有「照妖鏡」電視台的稱號。正好在昨晚（30日）舉行的國慶晚會上，不少女明星都獲邀出席，她們幾乎清一色狀態大勇，在央視鏡頭下盡現美態，但一一都被這位「古裝女神」打敗。

有留意內地娛樂圈的朋友都知道，內地明星幾乎每每出席一些重要活動，他們幾乎都會事先拍攝多張美照上貼微博。而這一些美照都會經過專業修圖的，盡量展現他們最完美的一面。但只要登上央視就會原形畢露，所以往往會吸引不少網友收看。

但在昨晚出席的國慶晚會上，所邀請的眾多位女明星幾乎都狀態大勇，無懼央視的高清鏡頭，但在網友的心中始終有分高下。而往往在這一些大場面的活動上，Angelababy（楊穎）同迪麗熱巴幾乎都沒有失手過，無論妝容還是服裝都是大受好評的，但是次李沁的仙女裝就輕鬆擊敗她們。

迪麗熱巴的歌聲奶音味好重。（影片截圖﹑迪麗熱巴微博圖片）

迪麗熱巴是次身穿彩色及膝短裙，又戴上紅色大耳環，整體給人喜氣洋洋的感覺。皮膚偏白的她再配上大紅色唇膏，在央視鏡頭下膚色顯得更白皙，雖然外表是漂亮，但總覺得少了一些氣色太過於白了。另外，她的歌聲奶音味較重，整體畫面搭配之下沒有太多特別之處，尚算是普普通通的表演。

楊紫是次妝容較之前為好。（影片截圖﹑楊紫微博圖片）

而迪麗熱巴的「死敵」楊紫亦獲邀演唱，身穿粉紅色長裙的她優雅大方，同朱一龍一起合唱《向上的光》。是次楊紫的妝容顯得較為淡，歸功於她擦上了較粉紅的唇膏為她整個妝容畫龍點睛，在央視鏡頭下臉上顯得有氣色，沒有之前過於蒼白的模樣，整體上是不錯的網友都大讚。

張碧晨的歌聲好好聽。（影片截圖）

張天愛的妝容較為濃厚。（影片截圖）

還有張碧晨、張天愛，她們都選擇了長禮服現身，給人一種好仙的感覺，但始於不及李沁。事關她們在妝容上比較濃厚，不約而同地擦上較紅的紅色眼影作為襯托，雖然顯得炯炯有神，但卻少了一份乾淨感。而李沁雖然亦擦上眼影，可是顏色沒有那麼鮮紅，再配上車厘子紅的唇膏，非常襯托她的白滑肌膚，顯得白裡透紅。而她如此仙氣飄飄深受網友歡迎，重點在於她的服裝增加了許多分數，身穿的淺水藍色薄紗長裙顯得氣質更出眾，再加上她的三七分捲長髮的設計，整體感覺給人一種好舒服的Feel，在唱歌的時候不時展現甜美笑容特別令人動容，所以有不少網友都大讚她仙氣十足，簡直就是誤入人間的仙女。

李沁是次表演特別迷人的。（影片截圖）

李沁好仙。（李沁微博圖片）

然而同她同場演唱的Angelababy其實都美艷動人，可是在服裝同配飾上太過於複雜。而且表演的歌曲是《但願人長久》屬於較溫柔的曲風，還是簡單的搭配才讓觀眾在視覺同聽覺上較為舒服。另外，剛復出不久的唐嫣則穿上大紅色禮服，整體給人感覺端莊大方，而且本身瘦削的她在鏡頭下顯得更瘦削，臉型非常尖銳，少了一些幸福感。

她們在氣質上輸給李沁。（楊穎﹑唐嫣微博圖片）