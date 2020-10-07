石原里美未婚夫係超暖上司　Home office 1個意外瞬間讓她認定他

日本國民女神石原里美於10月1日無預警閃電宣佈結婚，這個讓人措手不及的好消息，讓人又驚又喜。而在10月2日播出的日本電視台情報節目《ZIP！》中，還追加了其所屬事務所發出的另一封信函，當中更詳細地提及了石原認定男友就是真命天子的契機和細節，因此掀起了網友一陣討論。

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在10月1日石原里美向日本各大媒體傳送的親筆信函中，提及了她的老公是和她同年的普通公司職員，兩人是經友人夫婦介紹下認識的。而其他更詳細的情節則在這次的節目上公開了，其中最惹人關注的就是當中提及的「遠距工作」（Work from home）的部分。

因疫情關係，石原有機會看見對方在家辦公的過程，並透露了她認定對方的其中一個瞬間：

我在旁看他遠距工作的時候，他對後輩的教導方式十分仔細耐心。一邊引用讓他備受啟發的歷史人物或經營者名言一邊指導，為後輩營造快樂工作氛圍的模樣，對我而言非常新鮮。 石原里美

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另外，石原又指：「當我們對某個東西感到好奇的時候，就會一起研究到底，一起發現。我們都很享受這個過程，而這也是我們倆的共同點。」除了價值觀的契合，她還提及了對方的家庭：「在第一次和他家人見面的時候，我就感受到讓我近乎流淚的溫暖及安心感，讓我很想成為這個家庭的一分子。」

女神這名神秘的圈外老公，著實讓粉絲們都羡慕、妒忌、恨啊～ 紛紛留言：「有石原里美在身邊陪著遠距工作，太令人羡慕了！」、「到底是前世積了什麽德，才可以讓里美大人在身邊陪著工作啊……」、「有石原里美在側的工作環境也太強了。」、「傳達了對方是個很棒的人。」

石原里美撰寫親筆信承認婚訊，透露不會因為結婚而放棄女演員身份。（網上圖片）

能被石原里美認定為真命天子的人，一定是個溫暖的好人。 希望女神往後事業婚姻兩得意，繼續幸福快樂下去！不過，看到見家長的那一段，小編的腦中就是一直浮現日本整人節目素人向家人介紹自己的藝人女友的片段。不知道石原老公的家人，在第一次見面的時候，有沒有偷偷找隱藏攝影機呢？