日本雜誌《EX大衆》早前公布了日本女星收入排行，頭十名的女星大多依靠廣告代言為收入，而最受香港人歡迎的「國民老婆」新垣結衣竟然只排第五，與第一位距離甚遠。

頭十名的女星人氣高企，有出道多年的知名女星，亦有不少是新崛起的90後。（IG＠ayaseharuka_fan）

頭十名的女星人氣高企，有出道多年的知名女星，亦有不少是新崛起的90後，他們大都是廣告商的寵兒，即使近年未有新作品亮相，單是廣告代言的收益已非常可觀。當中不少是深受香港觀眾歡迎的女星，而收入最高的那位更是眾望所歸。

按圖看第二至十名收入最高的日本女星：

+ 14 + 13 + 12

【第一名】綾瀨遙：6.3億日元（約港幣4千萬5百萬）

綾瀨遙的收入成為日本女星之冠（IG＠ayaseharuka_fan）

綾瀨遙並非典型的標緻美女，但她個性開朗活潑，私下形象也如《螢之光》的傻大姐般討喜，曾多次被網民獲選為「理想女友」第一名。雖然一開始以拍攝寫真出道，但為了證明自己不只是花瓶，綾瀨遙一直努力轉型成為實力派演員。從電視劇代表作《在世界的中心呼喊愛情》，《白夜行》、《螢之光》，到《繼母與女兒的藍調》，精堪演技有目共睹。她曾為多個知名品牌代言，更獲邀擔任2020東京奧運火炬手，可說是一位能代表日本的國際級代言人。

【按圖看】45歲徐若瑄的新作《信用欺詐師JP公主篇》日前於日本上映，她的凍齡美貌被日本網民封為「不老女神」而引起報導。延伸閱讀==>45歲徐若瑄被日本人封不老女神 賈靜雯林志玲凍齡揚威海外靠…