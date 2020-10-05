日劇女神石原里美（石原聰美）日前突然宣佈結婚，對象是拍拖一年的同齡圈外男朋友，令日本網民大感震驚！現年33歲的石原憑《朝5晚9》、《不自然死亡》等人氣日劇成為眾多男生心目中的女神，去日本旅遊時抬頭隨時都能看見她的廣告，可謂紅遍亞洲！

石原里美10月1日宣佈與圈外男朋友結婚。（網絡圖片）

石原里美（石原聰美）於10月1日公開親筆信確認婚訊，對象是拍拖一年的圈外男性，結婚是因為感覺能夠與對方分享生活上的各樣事情，並有信心二人可跨越難關。曾經被網民票選為「結婚即心碎」日本女星第一位的石原里美，婚訊一出隨即成為日本社交媒體熱話，不少日本男網民隨即表示傷心兼好崩潰！

不過也有網民呼籲大家千萬別放棄：「我們還有結衣BB！」單身的除了結衣之外，其實還有幾個日劇女神仍是「黃金筍盤」！👇👇即按下圖看8個單身日劇女神！👇👇

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同場加映：日本銀行職員拆解《半澤直樹》5大真相！

《半澤直樹2》在日前迎來大結局，平均收視率以32.7%突破自身的紀錄，而最高的瞬間更達到35.8%，毫無懸念成為本年度最強日劇！在這股氣勢之下，不少人都對日本的銀行業產生興趣，近日有日本媒體便找來「現役」銀行職員，解構劇內關於銀行業界的迷思，原來劇中金句「加倍奉還」行為是犯罪行為？

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