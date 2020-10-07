Tiger's Talk｜黎耀祥住風水屋即三奪視帝　竟不聽師傅勸告搬走？

無綫節目《Tiger's Talk》由林盛斌 （Bob）和伍詠薇主持，最新一集邀請到視帝黎耀祥、視后胡定欣、曹永廉和林夏薇接上節目，大談對娛樂圈風水看法，一般人都覺得藝人似乎都頗相信風水，事關演藝行業是講人緣和運氣的，有不少明星都會找風水師看看屋的風水等等。幾位藝人更來個大爆料，林夏薇更透露有女藝人家中拜狐仙！

林夏薇大爆有藝人的家中有拜狐仙。（《Tiger's Talk》電視截圖）

節目中林夏薇大爆有女藝人的家中有拜狐仙，她說：「以前我唔知呢類事情，拍完《十二傳說》就知道狐仙嘅嘢。佢擺喺佢個睡房，衣帽間旁邊，每日都上香，佢都係我哋呢行，而家都做緊。（咁佢星途如何？）麻麻哋，唔係太成功。」此時黎耀祥指拜狐仙是迷惑男士，伍詠薇笑稱：「唔早啲叫我？我廿歲時就應該擺。」

黎耀祥入住風水屋後，事業就風生水起。（《Tiger's Talk》電視截圖）

另外，黎耀祥原來是得到風水師提點，入住風水屋，之後事業就風生水起，登上一線之餘更三奪視帝，觀眾緣大增，他說：「起初我覺得呢度麻麻哋，後來睇到個示範單位，70幾樓個海景真係好舒服。（因為咁而得視帝？）我覺得一半一半啦，都要靠自己努力，唔會擺完個陣咩都唔做，咁點擺都唔會有用啊。」不過後來，他想搬到較大的單位，當時風水師有勸告他，但最後也是搬到新居，他表示：「搬完搵師傅望望，現時住嘅地方都唔太差，西南要見水，咁啱有水池，都幾好。」

黎耀祥住入碧堤半島後三奪視帝。（Instagram@laiyiucheung）

據知，黎耀祥與太太於2007年以557萬元聯名購入位於深井碧堤半島高層單位，面積940呎。入住翌年，黎耀祥便奪得《萬千星輝頒獎典禮》的「最佳男配角」獎，其後更分別在2009、2010及2012年三度得到視帝寶座。但去年他以1,350萬元將單位沽出，帳面勁賺793萬元，當時他曾表示「個市好不如套現」，並謂雖然賺一筆，但由於未有遇上心水樓盤，所以只是跟太太租樓住。

原來黎耀祥、胡定欣和曹永廉都是找同一位風水師，他們異口同聲稱師傅非常難預約。（《Tiger's Talk》電視截圖）

而嘉賓們在節目中講到，原來黎耀祥、胡定欣和曹永廉都是找同一位風水師，他們異口同聲稱師傅非常難預約，黎耀祥和曹永廉等足幾年，而胡定欣都等了大半年才有機會見面。據知，他們口中這位極難預約的師傅正是「隱世風水師」苗師傅。他非常受娛樂圈藝人歡迎，古天樂、張智霖、袁詠儀、張家輝、吳君如、古巨基、陳志雲等都是他的客仔。不過苗師傅身份非常低調，只接熟客介紹的新客，不容易約見。

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林夏薇在2015年嫁給金融才俊莫贊生後，就搬往男方位於太平山頂柯士甸山路、估值約15億的山頂豪宅居住。點擊下圖逐格看看︰