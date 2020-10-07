陳偉霆品牌激勵大家保持微笑　展出自訂款瑪莎拉蒂跑車迷流口水

陳偉霆（William）自從將事業重心轉至內地後發展得風生水起，各類劇集、綜藝、廣告等不斷，所到之處必定萬人空巷，深受粉絲喜愛。

日前，陳偉霆個人品牌CANOTWAIT_ 2020秋冬新品概念快閃店及互動展在上海舉行意為「CAN NOT WAIT TO SMILE」，Logo為黃色笑臉，一隻眼以「不等號」代替，代表「不能等待」。2020年是特殊的一年，因為新冠肺炎，大家在公共場合都不得不戴上口罩，不止遮住了人們的半張臉，同時也擋住了人們臉上的微笑。因此，為了令「微笑」出現在人們的視野中，陳偉霆與品牌CHRISTIAN DADA、McDADA主理人森川正德共同創作了一些列服飾，通過作品激勵大家無論身在何處，面臨怎樣的困難，都不要忘記保持微笑。

CANOTWAIT_™寓意深刻。（Instagram@williamchanwaiting）

今季推出的產品包括羊羔絨外套、衛衣、運動長褲、飛行員外套，以及襪、魔術貼手袋同限量圍裙等。

除此之外，作為瑪莎拉蒂（Maserati）亞太區代言人的陳偉霆，在概念店現場還有汽車的特別定制款，車身以及車頭都印有CANOTWAIT_™黃色笑臉Logo。

其實早在今年5月同7月，陳偉霆便已同森川正德推出聯乘系列，一開賣就火速售罄；8月，陳偉霆還同MLB合作推出cap帽、鎖匙扣、衛衣，同樣也很快賣完，不得不講，陳偉霆的影響力確實很大。