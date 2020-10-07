Shine拆夥後有機復合　黃又南：天佑嘅電影同新歌，我都一定支持

早前徐天佑推出新歌《機械輪迴》時，有人於網上大字標題指「政見分歧與黃又南分家，徐天佑自資拍機械人MV」，再度惹人揣測Shine組合真正拆夥原因，總離不開政治取態有關。其後，黃又南在臉書有感而發：「這段日子同大家一樣經歷緊艱難嘅時期，為了不增添負能量，我已盡量不作回應。本來已不想再提，但見我經理人每次都好痛苦咁出嚟同人澄清，為了保護她、保護公司的同事、我的家人，我不得不再一次說。Shine的分開跟政見完全無關，但無論天佑發表甚麼，唱歌或是做戲，我都一定會支持他的。多謝愛護我，給我進步動力的人，一齊頂住。

早前黃又南於社交平台有發文表心跡。（黃又南fb截圖）

周二（6/10）黃又南出席電影《冥通銀行特約：翻生爭霸戰》首映禮時，接受《香港01》訪問，開腔澄清同徐天佑分開原因：「其實我同天佑唔係關政治原因而分開，無論天佑嘅電影，同新歌都好，我都一定會支持佢，嚟近我哋會唔會合作，就要交返俾經理人處理。（雙方有冇聯絡？）因為最近先拍完套戲，事實上大家係少咗聯絡，但如果佢有新歌，我一定會支持佢。（中秋節有冇向天佑問好？）當時我拍緊戲，連同屋企人都冇溝通。（兩兄弟感情再現，情不變？）我唔排除大家會有番Shine出返嚟，大家期待。」