巴黎時裝周|CHANEL 2021春夏時裝向繆斯致敬　遭負評最差系列

香港時間6日下午4點，CHANEL 2021春夏成衣系列於巴黎大皇宮舉辦，現場僅以簡單的巨型白色CHANEL燈牌裝飾，有別於以往，7位模特兒由不同的出口一齊入場，分散走向不同區域，似是一場盛大的party。

簡潔乾淨的秀場。（視頻截圖）

眾所周知，Gabrielle Chanel女士也是一位戲服設計師，曾為50年代末至60年代初法國新浪潮電影時期擔任戲服製作，塑造了無數熒幕經典形象，而這些熒幕女神，也成為了Chanel女士的繆斯。

因此，今次創意總監Virginie Viard邀請荷蘭雙人組Inez van Lamsweerde與Vinoodh Matadin導演預告片，將Santa Monica mountains上的「HOLLYWOOD」換作「CHANEL」，並融入法國新浪潮電影中的鏡頭。

Santa Monica mountains上的「HOLLYWOOD」被換作「CHANEL」。（Instagram@chanelofficial）

而邀請函也以皮質打造立體「CHANEL」，6個字母在「Santa Monica mountains」的背景中依次排開，受邀明星早在開騷前就已紛紛曬出。

時裝騷上，也有幾位繆斯前來捧場：

「這個系列是對CHANEL品牌繆斯們的一次致敬」，Virginie Viard表示，「我無意複製，不想只是回顧過去，我想創造一個愉悅、繽紛並充滿活力的系列。」果然，今次嘗試了彩色編織、霓虹、光影、珠片、亮色、牛仔等元素，運用在T-shirt、連身裙、套裝上等，摩登復古，似乎訴說演員們熒幕外的休閒生活。

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此外，今季還有些雪紡、薄紗的運用，令人想起法國殿堂級導演Alain Resnais於1961年執導的《去年在馬倫巴》（Last Year at Marienbad），女主角Delphine Seyrig所穿的黑色雪紡，飄逸無比。

當然，依然少不了經典的乳白與黑色斜紋軟呢套裝：

不過，今季的設計似乎令不少人失望，質疑聲此起彼伏。首先，由於騷場設定的原因，模特兒出場與走向不一，有些混亂之餘，導致線上觀看的觀眾很難完整看到每一套服裝，加之有時鏡頭太近，抑或太遠，觀感不是太好；其次，不少網友都認為今季缺乏創造力與新鮮感，且一點都不似CHANEL，色彩的運用有些俗，甚至評價為「有史以來最差的一個系列」等。