青春紀錄︱朴寶劍、朴敘俊同框扮熟？　惠利李聖經將驚喜客串

由朴寶劍、樸素談和邊佑錫等主演的韓劇《青春紀錄》熱播，昨天（6日）播出的第10集除了創下最高10.063%的收視外，更因朴敘俊及姜漢娜的客串演出而成為焦點。除此之外，官方亦預告李聖經和惠利將驚喜出演，劇迷都相當期待！

今年初朴寶劍曾短暫客串朴敘俊主演的《梨泰院Class》，可是遺憾當時兩大男神未有機會同框。這次二人終於在《青春紀錄》同場出現，朴敘俊飾演同樣由模特兒轉型成演員的「宋旻修」，以頒獎嘉賓的身份與朴寶劍再次見面，並親手頒獎見證他終於捱出頭一刻。朴敘俊一見到對方就扮熟抱怨：「最近都聯絡不上你！該不會是紅了就不接我電話了吧？」結果朴寶劍竟如實回答：「哥，我換電話號碼了！」展示出兄弟間好默契。

朴敘俊和朴寶劍互相為對方客串，義氣到不得了！（Netflix）

按圖睇朴敘俊出演《青春紀錄》畫面：

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除了第10集驚喜客串的朴敘俊和姜漢娜，以及早前短暫登場的徐玄振和金惠奫（金惠允）外，官方上傳照片預告李聖經和惠利也將出演《青春紀錄》。其中朴寶劍與惠利曾於《請回答1988》同框過，相隔5年再合作，劇迷都特別期待二人會以甚麼形式再碰面。

官方預告李聖經和惠利也將驚喜客串《青春紀錄》。（tvN）

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