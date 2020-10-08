【巴黎時裝周】Louis Vuitton發布「無性別」成衣　男女共享衣櫥

Louis Vuitton 2021春夏成衣系列於香港時間6日晚9點正式發布，秀場設定在巴黎地標性建築La Samaritaine（莎瑪麗丹百貨公司），以1987年Wim Wenders執導的電影《慾望之翼》（Wings of Desire）片段為布景靈感，綠幕遍佈牆面，開場後黑白同彩色影像交相投影，與嘉賓、模特兒融為一體，似是過去和現在的對話，復古同當代的交織，與這間曾遭遇火災、易主的百貨公司，共同展望未來。

該百貨公司已被LVMH收購，原本打算翻新改造後重新開業，但因疫情暫時擱置。（視頻截圖）

創意總監Nicolas Ghesquière表示，今季要討論的是介於女性與男性之間的風格，突出非二元化人物，他們可以穿自己想要的風格，也會帶給大家更多的自由，「去探索哪些元素代表這個風格，而並非定義女性或男性，我想發大兩者之間的這部份。」

今次共有43個Look，對於男裝定女裝、褲裝定裙裝、T-shirt定連身裙都沒有確切定義，對傳統服飾進行解構拼接，襯衫、棉布、綢緞、冷衫等互相結合，剛柔並濟。

塗鴉與拼貼

今季的亮點之一，絕對少不了字母塗鴉與拼貼元素，「Vote」、「Drive」、「SKATE」等，都在訴說自由與活力；不同印花的色彩經過裁剪重組，不拘一格。

+ 4 + 4 + 4

廓形風衣

不同色彩的廓形風衣彰顯出女性的獨立，不受束縛，自由自在，瀟灑不羈。

中性西裝

西裝也是今季的亮點之一，面料剪裁令外形挺括，力量感十足，又融入腰帶、收腰設計，剛中帶柔、柔中帶剛。

水波紋

除了間條與色塊的運用，Ghesquière還加入漆面、水波紋與珠片元素，波光粼粼，五光十色。